Юрист и риэлтор рассказали, при каком условии банки поднимут ставки по уже выданной ипотеке

Россияне встревожены новостями о резком повышении ключевой ставки, которая рекордно поднялась до 20% с 9,5%. Многих волнует, не изменят ли банки условия по ранее выданным кредитам – в том числе ипотечным и потребительским. Однако юристы успокаивают, что такое практически невозможно. «По всем ранее выданным кредитам все условия (это касается и процентных ставок), сохраняются без изменений, как они прописаны в договорах. Это требование законодательства, которое распространяется на все банки России», – подчеркнула в беседе с «Новым Днем» юрист Аида Землянова.

По ее словам, небольшая возможность роста ставок по ранее выданным кредитам все-таки есть. «Повышение по действующим кредитам может произойти только при условии подписания договора с плавающей ставкой. В России, как правило, такие договоры практически не заключают», – отметила она.

Юрист рассказала, что людям, имеющим кредиты, стоит перечитать договор в части ставок. «Нужно убедиться в том, что ставка фиксированная. Проверить, нет ли условий о том, что процентная ставка по кредиту зависит от заранее определенного индикатора – ключевая ставка ЦБ, ставки на межбанковском рынке, и т.д. Однако в большинстве договоров ипотеки, которые я проверяла, ставка фиксирована. Повышение возможно лишь в случае, если не заключен договор страхования недвижимости, – на 1%», – добавила Землянова.

Как сообщила «Новому Дню» глава риэлторского агентства «Смарт.Недвижимость» Анастасия Поддубная, ЦБ заверил: банки не имеют права по своему решению поднимать ставки по ипотечным кредитам, если только это не указано в договоре. «Изменения ставок в одностороннем порядке возможны, если это прописано в договоре. Если там указано, что это возможно только через двустороннее соглашение, то пересмотр может произойти только при согласии заемщика. Поэтому людям, имеющим кредиты, в документах необходимо посмотреть условия увеличения процента по договору», – отметила собеседница «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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