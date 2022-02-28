ЦБ поднял ключевую ставку до рекордных 20%

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку с сегодняшнего дня с 9,5% до 20%, сообщает регулятор. Это новое рекордное значение. Предыдущий максимум в 17% был установлен в декабре 2014 года. Такая ставка действовала до 2015 года.

ЦБ заявил, что повышение ключевой ставки «позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения».

В заявлении регулятора говорится, что внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Центробанк считает, что благодаря росту ключевой ставки можно будет «обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски».

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте», – отметили в ЦБ.

Накануне Евросоюз принял решение заморозить активы Центробанка РФ. Под запрет попали операции с любыми лицами, представляющими российский регулятор. По оценкам Еврокомиссии, эта мера затронет около половины международных резервов ЦБ. Сегодня о введении санкций против Банка России объявил британский минфин. Лондон решил запретить операции, связанные с ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния и российским Минфином. Эти рестрикции были введены в рамках нового санкционного пакета в ответ на российскую военную операцию на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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