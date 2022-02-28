ЕС утвердил заморозку активов Банка России, а ЦБ РФ запретил иностранцам сделки с ценными бумагами

Евросоюз заморозил активы Банка России, говорится в постановлении, опубликованном в Официальном журнале союза в ночь на 28 февраля. Под запрет попали операции с любыми лицами, представляющими российский регулятор.

«Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России», – говорится в постановлении.

Страны ЕС могут разрешить подобную сделку, только если она строго необходима для финансовой стабильности государства или ЕС в целом. При этом, руководство союза должно быть извещено заранее.

Центробанк запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручению иностранных граждан и компаний, сообщили в пресс-службе регулятора. Предписание будет действовать с 7 утра 28 февраля и до специальной отмены. Брокеры также должны отчитаться регулятору об исполнении предписания, то есть приостановке операций.

Банк России отодвинул начало торгов до 10:00 мск, хотя обычно утренняя сессия на Московской бирже начинаются в 6:50 часов.

«Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской биржи откроются в 10:00 мск. Банк России оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации», – говорится в сообщении Центробанка.

Регулятор примет решение о начале остальных торгов в 13:00 мск. если оно будет положительным, сделки начнут проходить с 15:00 мск.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе. Реакцией западных стран стали новые пакеты антироссийских санкций. 27 февраля Запад анонсировал ограничения в отношении Банка России, чтобы ограничить его возможности по поддержке курса рубля. Под блокировкой оказались все 630 млрд долларов валютных резервов России.

Москва, Наталья Рязанова

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