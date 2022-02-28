российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 февраля 2022, 11:46 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

ЦБ ввел послабления по кредитам для пострадавших от санкций заемщиков

Центробанк принял дополнительные меры поддержки банков на фоне санкций стран Запада против России, введенных из-за военной операции на Украине. Меры направлены на «обеспечение устойчивости кредитных организаций в условиях введенных западными странами ограничений», говорится в сообщении регулятора.

Так, с 28 февраля Банк России распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала (733 млрд рублей на 1 февраля 2022 года) по необеспеченным потребкредитам и ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте. Эта мера действует бессрочно. Уровень надбавок к коэффициентам риска по новым требованиям при необходимости будет пересмотрен позднее, добавляет регулятор.

Кроме того, ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать задолженность заемщиков, не назначать пени и штрафы по кредитам, если их финансовое положение ухудшилось после 18 февраля из-за новых санкций. Также регулятор разрешил банкам не ухудшать оценки финансового положения таких заемщиков для целей формирования резервов, если ухудшение их финансового положения произошло из-за санкций.

И, наконец, Центробанк предоставил кредитным организациям возможность использовать для находящегося на балансе банков имущества, а также для расчета резервов на возможные потери по ссудам (если обеспечение относится к I и II категории качества) оценку стоимости, осуществленную по состоянию на 18 февраля текущего года.

Эти послабления будут действовать до 31 декабря 2022 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

ЕС утвердил заморозку активов Банка России, а ЦБ РФ запретил иностранцам сделки с ценными бумагами

Метки / ЦБ РФ

ЦБ поднял ключевую ставку до рекордных 20% / Кредиты подорожают: Банк России сообщил об экстренных мерах / «Где вообще Набиуллина?!» Падение уровня жизни в России будет драматичным / Центробанк РФ начинает интервенции на валютном рынке / В 2022 году 30 банков могут уйти с российского рынка / В кабмин России поступил законопроект о регулировании криптовалют / Российские банки запасли 50 тонн долларов на случай санкций / Банк России продолжает противиться криптовалютам – подготовлены законопроекты о запретах и штрафах

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Санкции против России, ЦБ РФ,