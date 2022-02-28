ЦБ ввел послабления по кредитам для пострадавших от санкций заемщиков

Центробанк принял дополнительные меры поддержки банков на фоне санкций стран Запада против России, введенных из-за военной операции на Украине. Меры направлены на «обеспечение устойчивости кредитных организаций в условиях введенных западными странами ограничений», говорится в сообщении регулятора.

Так, с 28 февраля Банк России распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала (733 млрд рублей на 1 февраля 2022 года) по необеспеченным потребкредитам и ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте. Эта мера действует бессрочно. Уровень надбавок к коэффициентам риска по новым требованиям при необходимости будет пересмотрен позднее, добавляет регулятор.

Кроме того, ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать задолженность заемщиков, не назначать пени и штрафы по кредитам, если их финансовое положение ухудшилось после 18 февраля из-за новых санкций. Также регулятор разрешил банкам не ухудшать оценки финансового положения таких заемщиков для целей формирования резервов, если ухудшение их финансового положения произошло из-за санкций.

И, наконец, Центробанк предоставил кредитным организациям возможность использовать для находящегося на балансе банков имущества, а также для расчета резервов на возможные потери по ссудам (если обеспечение относится к I и II категории качества) оценку стоимости, осуществленную по состоянию на 18 февраля текущего года.

Эти послабления будут действовать до 31 декабря 2022 года.

Москва, Наталья Петрова

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