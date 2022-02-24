Путин объявил о проведении военной операции в Донбассе

Президент России Владимир Путин утром в четверг выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе после просьбы Донецкой и Луганской народных республик о помощи.

«Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», – заявил глава государства.

«Для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», – сказал Путин.

Президент России объяснил проведение военной операции в Донбассе уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с ДНР и ЛНР о дружбе и взаимной помощи.

«В соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой мною принято решение о проведении специальной военной операции», – заявил Путин.

Президент указал, что республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. «Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий», – заявил он.

«Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, а тем более для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным», – заявил глава государства.

Путин при этом подчеркнул, что в планы России не входит оккупация украинских территорий: «Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой». Он призвал украинских военнослужащих «немедленно сложить оружие» и «идти домой».

«Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям», – сказал президент РФ.

Путин пообещал «разгром» и «ужасные последствия» для любого потенциального агрессора в случае нападения на Россию, отметив, что РФ «является одной из самых мощных ядерных держав мира, и более того, обладает определёнными преимуществами в ряде новейших видов вооружений».

«Ни у кого не должно быть сомнений в том, что прямое нападение на нашу страну приведет к разгрому и к ужасным последствиям для любого потенциального агрессора», – сказал президент.

Путин также заявил, что верит в поддержку россиян, отметив, что правда и справедливость находятся на стороне России. Он выразил уверенность, что военнослужащие России профессионально и мужественно исполнят свой долг.

Накануне главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины во избежание жертв среди мирных жителей и предотвращения гуманитарной катастрофы. Об этом сообщил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, 21 февраля Россия признала суверенитет республик Донбасса. С их руководителями были подписаны о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. 22 февраля Совет Федерации дал согласие Путину на использование российской армии за пределами территории России в связи с ситуацией вокруг Донбасса.

Москва, Наталья Петрова

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