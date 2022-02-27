Отключение банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ: Запад усиливает санкции против России

Международная система межбанковских переводов SWIFT готова исполнить решение США, стран ЕС и других западных государств о санкциях против российских банков. Это будет сделано после соответствующего «правового распоряжения», передают зарубежные СМИ.

«Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы выяснить подробности об организациях, в отношении которых будут распространяться новые меры, и готовимся выполнять их по правовому распоряжению», – цитирует заявление SWIFT телеканал NBC.

Решение о третьем пакете санкций против России в ответ на военную операцию Москвы на Украине было принято накануне по итогам переговоров США, Франции, Канады, Италии, Великобритании, Германии и Еврокомиссии. Правительство ФРГ сообщило, что все уже попавшие под рестрикции российские банки и при необходимости и другие кредитные организации РФ будут исключены из системы SWIFT.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отключение определенного числа российских банков от SWIFT «остановит их операции по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт». Об этом она написала в своем твиттере.

Вместе с тем, как заявил представитель администрации США, под рестрикции не попадут российские банки, через которые идут платежи за поставки газа и нефти.

Западные санкции ранее были введены против Сбербанка, ВТБ, «Открытия», ВЭБ.РФ, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, КБ «Россия», Новикомбанка, Совкомбанка, МКБ, Генбанка, ИС-банка, Черноморского банка реконструкции и развития.

Помимо отключения банков от SWIFT, страны Запада планируют ввести меры против Центробанка России с целью ограничить его возможности по поддержке курса рубля, чтобы компенсировать негативное влияние санкций. Как заявил представитель американской администрации, под блокировку попадут все $630 млрд валютных резервов России, поскольку они «могут быть использованы для продажи и покупки рубля, а это может компенсировать определенную часть введенных нами санкций», передает «Интерфакс». Это, как ожидают в США, приведет к тому, что рубль сорвется в свободное падение, лишившись поддержки ЦБ РФ, говорится в сообщении Белого дома.

Кроме того, западные страны решили ограничить выдачу «золотых паспортов», которые позволяли богатым россиянам и их семьям получать гражданство в обмен на инвестиции.

Также Еврокомиссия решила запретить российским бизнесменам использовать свои активы на рынках ЕС.

Москва, Наталья Петрова

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