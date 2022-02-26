Париж объявил о введении новых ограничений против России, включая SWIFT

Президент Франции Эммануэль Макрон на заседании совета обороны страны высказался за усиление экономических и финансовых санкций против РФ, в том числе затрагивающих систему SWIFT, – сообщает AFP.

AFP со ссылкой на Елисейский дворец сообщает, что «французский лидер выступил за новые меры, которые должны были быть приняты с европейскими партнерами относительно системы SWIFT».

Сообщается, что Макрон «высказался за усиление экономических и финансовых санкций в координации с европейцами и американцами», а также за «национальные меры по замораживанию финансовых активов российских лиц»

Кроме того, сообщается, что на заседании совета обороны Франции «было принято решение о доставке украинским властям дополнительного военного оборудования, а также топливной поддержки».

Париж, Иван Бабурин

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