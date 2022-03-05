На вторичке квартиры снимают с продажи, на первичке растут цены: рынок недвижимости после 25 февраля

Рынок недвижимости Екатеринбурга отреагировал на общую нестабильную ситуацию и повышение ставок по ипотеке. На вторичном рынке продавцы в панике снимают объекты с продажи. А в некоторых новостройках квадратные метры стали резко дорожать: застройщики выставляют новые ценники для тех, у кого одобрена ипотека под низкий процент и кому нужно срочно выйти на сделку.

«Вторичный рынок реагирует вполне прогнозируемо, – рассказал глава аналитического центра Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. – Покупатели торопятся закрыть подготовленные сделки, растерянные продавцы снимают квартиры с продажи. При этом новые продавцы на рынок не спешат. Объем предложения после непродолжительного периода роста (такое было в начале 2022 года), начал быстро снижаться с 25 февраля. Все это происходит на фоне панических настроений, поэтому движение рынка в ближайший месяц может быть непоследовательным. Необходимо с осторожностью воспринимать текущую эмоциональную реакцию как продавцов, так и покупателей».

Только в базе УПН количество выставленных на продажу квартир за неделю снизилось на две с половиной сотни: сегодня продается чуть более 3400 объектов. При этом цены только растут: до 25 февраля квадратный метр в среднем стоил около 97,5 тысячи рублей – сегодня 98,2 тысячи.

Первичный рынок тоже лихорадит. Правда, здесь основной причиной изменений стало повышение ключевой ставки ЦБ до 20%, а ипотечных ставок – до 15,5 – 21%. Екатеринбуржцы рассказывают, что застройщики уже повышают цены на строящееся и готовое жилье. Потому что сейчас люди, у которых была одобрена ипотека под 7-8%, спешат выйти на сделку до истечения срока одобрения. И таких много.

«Застройщики действительно цены повышают. Достаточно большое число проектов, где компании взяли паузу, либо скрыли из продажи какое-то количество квартир. Возможно, им требуется время на переосмысление ситуации. Потому что, насколько мне известно, даже внутри одной компании бывают полярные мнения: одни выступают за то, чтобы продать максимальное количество квартир по старым ценам, другие – за то, чтобы поднять цену и немного сбить ажиотаж», – прокомментировал «Новому Дню» Михаил Хорьков.

До 25 февраля, а также до повышения ставки ЦБ квадратный метр в новостройках Екатеринбурга в среднем стоил 110 тысяч рублей. На сегодняшний день данных о стоимости пока нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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