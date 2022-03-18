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Пятница, 18 марта 2022, 11:18 мск

Новости Екатеринбург

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Квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга продолжают дорожать

За последнюю неделю цены на квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга выросли на 1,6% – до 98 130 рублей за квадратный метр. При этом предложений в базе продавцов все меньше: кто-то отказывается от продажи, кто-то, напротив, успевает быстро завершить сделку.

По данным аналитического центра Уральской палаты недвижимости, с начала года цены на вторичку выросли почти на 5%, а за последний год – на 20,4%. 98,1 тысячи рублей за квадратный метр – очередной рекорд.

«Квартир на вторичном рынке жилья становится меньше. На данном этапе фиксируем сокращение объема предложения на 6,6% за неделю, за месяц – на 9,7%. Сегодня в базе данных УПН предлагается около 3130 квартир (две недели назад было 3400, – прим. ред.). Еще около 440 объектов – это комнаты в коммунальных квартирах (за последние четыре недели динамика объема – минус 16,6%)», – сообщили в УПН.

Больше всего за последнюю неделю подорожало жилье в центре – до 127,4 тысячи за квадратный метр (+3,7%) и в прилегающих к нему районах – до 105,9 тысячи рублей (+1,5%).

Ранее глава аналитического центра УПН Михаил Хорьков рассказывал «Новому Дню», что покупатели на вторичном рынке торопятся закрыть подготовленные сделки, растерянные продавцы снимают квартиры с продажи.

Первичный рынок тоже лихорадит. Правда, здесь основной причиной изменений стало повышение ключевой ставки ЦБ до 20%, а ипотечных ставок – до 15,5-21%. Застройщики уже повышают цены на строящееся и готовое жилье. Потому что сейчас люди, у которых была одобрена ипотека под 7-8%, спешат выйти на сделку до истечения срока одобрения. И таких много. До 25 февраля, а также до повышения ставки ЦБ квадратный метр в новостройках Екатеринбурга в среднем стоил 110 тысяч рублей. На сегодняшний день данных о стоимости пока нет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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© 2022, РИА «Новый День»

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