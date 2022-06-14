Рынок недвижимости замер: продажи строящихся квартир упали в шесть раз

По итогам мая в Екатеринбурге было заключено всего около 600 договоров долевого участия при покупке квартиры в строящихся домах – это в шесть раз меньше, чем в марте. На вторичном рынке ситуация еще хуже: люди месяцами не могут продать квартиру, поскольку процент по ипотеке остается высоким, и покупателей нет. По словам эксперта, лето может показать как рост активности на рынке, так и снижение – точных прогнозов сейчас дать никто не может.

По данным Российской гильдии управляющих и девелоперов, в Екатеринбурге с начала года значительно сократилось количество заключенных договоров долевого участия при покупке жилья в строящихся домах. В январе в городе было зарегистрировано более 1500 ДДУ (по данным Росреестра), в феврале – более 2000, в марте – почти 3500, а вот в апреле рынок рухнул – зарегистрировано всего около 700 ДДУ. В мае – около 600.

«Май, конечно, по традиции не самый удачный и показательный месяц для рынка жилья из-за большого количества выходных. Но мы считаем, что такие низкие показатели – потому что даже созданные более мягкие условия по льготному кредитованию не привели к остановке снижения активности покупателей, – прокомментировал «Новому Дню» руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов, глава аналитического центра Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. – Надеемся, что в течение лета потенциальные покупатели, которые занимали выжидательную позицию, будут возвращаться на рынок. Но и это, конечно, не вернет рынок к прежним высоким продажам. Однако тренд на снижение количества заключенных ДДУ может остановить».

На вторичном рынке ситуация, по мнению эксперта, еще хуже. Росреестр не публикует данные по количеству заключенных сделок купли-продажи, но косвенные признаки говорят о том, что квартиры на вторичке пока не продаются. В среднем срок экспозиции объектов – от 5,5 месяцев (до кризиса было 2-3,5 месяца с момента выставления на продажу до сделки). Ставки по ипотеке для квартир старого фонда намного выше, чем для новостроек. И это отпугивает покупателей. Многие ждут, когда вслед за снижением ключевой ставки Центробанка РФ начнут снижать и ставки на жилищные кредиты. Напомним, с 10 июня ключевая ставка установлена на уровне 9,5% (в феврале 2022 года ее повышали до рекордных 20%, после чего подорожали все кредиты).

«Покупатели не готовы пока выходить на рынок, рассчитывая, что условия кредитования будут улучшаться. Многим семьям приходится откладывать даже варианты обмена, когда продается жилье на вторичном рынке, покупается – на первичном», – говорит Михаил Хорьков.

Что будет с рынком недвижимости Екатеринбурга летом, сейчас предсказать сложно. В обычные, внекризисные времена, летом традиционно наблюдается стагнация. Но в нынешних условиях сезонный фактор отходит на десятый план.

«Я бы не говорил, что ситуация летом будет хуже. Сейчас период поиска новых рыночных ориентиров. Новые ипотечные условия еще не устоялись, их до конца не оценили покупатели. В течение ближайших месяцев мы можем увидеть разнонаправленные движения на рынке: один месяц будет более активным, другой – менее», – отметил аналитик.

Добавим, что цены на жилье в Екатеринбурге в мае прекратили расти. На вторичном рынке квадратный метр стоит почти 99 тысяч рублей, на первичном – около 123 тысяч рублей. И предпосылок для роста стоимости жилья пока нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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