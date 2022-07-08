Спрос на новостройки снова растет: в июне в 1,5 раза выросло количество договоров долевого участия

В Екатеринбурге в июне заключено около тысячи договоров долевого участия на покупку квартир в строящихся домах – это примерно в полтора раза больше, чем в апреле-мае, но в 2,5 раза меньше, чем в июне 2021 года. Эксперты считают, что пока речь идет просто о падении продаж новостроек.

Как ранее писал «Новый День», в мае было заключено всего около 600 ДДУ, в апреле – около 700. Это в пять раз меньше, чем было, например, в марте, когда в Екатеринбурге купили 3500 квартир в новых домах.

«По итогам июня-2022 на первичном рынке жилья Екатеринбурга было зарегистрировано 850 договоров долевого участия в строительстве. Это выше провальных апреля-мая, но в 2,5 раза меньше июня прошлого года. Специфика учета сделок в Росреестре носит запаздывающий характер относительно даты договора. Мы рассчитали статистику на основании даты подписания ДДУ, которая позволяет говорить, что фиксируется восстановительный рост. При этом текущее количество сделок остается невысоким. На основании предварительных данных аналитической платформы bnMAP.pro можно говорить о том, что в июне 2022 было подписано около тысячи ДДУ. Судя по всему, падение продаж остановлено, теперь участникам рынка предстоит нащупать новые границы развития рынка», – пишет сегодня в телеграм-канале Reburg глава аналитического центра Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

По данным эксперта, в июне и июле застройщики стали чаще открывать продажи в новых проектах. За последний месяц покупателям было предложено более 2 тысяч новых вариантов квартир, а общее число нереализованных новостроек на первичном рынке увеличилось до 29,6 тысячи.

Напомним, с 10 июня ключевая ставка установлена на уровне 9,5% (в феврале 2022 года ее повышали до рекордных 20%, после чего подорожали все кредиты). Кроме того, сейчас снова доступна льготная ипотека на новостройки – от 6,3% в отдельных банках. Цены на жилье в Екатеринбурге в мае прекратили расти. На вторичном рынке квадратный метр стоит почти 99 тысяч рублей, на первичном – около 123 тысяч рублей. И предпосылок для роста стоимости жилья пока нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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