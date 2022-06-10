«Инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось»: ЦБ снизил ключевую ставку до 9,5%

Совет директоров Банка России на заседании 10 июня принял решение понизить ключевую ставку на полтора процентного пункта – с 11% до 9,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. Центробанк пересмотрел показатель в связи с более быстрым замедлением инфляции и меньшим снижением экономической активности, чем регулятор ожидал в апреле.

«Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса», – отметил ЦБ.

Вместе с тем регулятор заявил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.

По прогнозу Банка России, в 2022 году годовая инфляция составит 14-17%, в 2023-м снизится до 5-7%, а в 2024 году вернется к целевому показателю 4%.

В ЦБ рассчитывают, что принятые в апреле-июне решения о снижении ключевой ставки «увеличат доступность кредитных ресурсов в экономике и ограничат масштаб снижения экономической активности».

Банк России также сообщил, что будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее заседание Совета директоров Банка России по вопросу ключевой ставки запланировано на 22 июля 2022 года.

Напомним, последний раз ЦБ снижал ставку 26 мая.

На фоне западных санкций, введенных в ответ на российскую спецоперацию на Украине, Банк России 28 февраля повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20% с целью «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения». 29 апреля ЦБ снизил ключевую ставку до 14%, заявив, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать.

Москва, Наталья Петрова

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