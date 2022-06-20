Свердловчане стали реже брать потребкредиты и ипотеку

Жители Свердловской области в 2022 году стали реже брать потребительские кредиты и ипотеку. За первые месяцы сумма всех выданных кредитов сократилась на 29 миллиардов рублей или на 14%.

«За январь-апрель 2022 года физлица Свердловской области оформили в банках кредиты на 166 млрд рублей. Это на 14% меньше, чем за соответствующий период 2021 года, когда сумма составила 195 млрд рублей», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Уральского ГУ Банка России (статистика за май будет к концу июня).

Объем выданных ипотечных кредитов сократился на 12% (с 53 миллиардов в 2021 году до 47 миллиардов в 2022 году), а потребительских кредитов выдали меньше на 16% (119 миллиардов против прошлогодних 142). При этом доля просроченной задолженности по всем кредитам даже немного снизилась.

Интересно, что отдельной статистики Банка России по выдаче кредитных карт нет (они входят в общую графу потребительских кредитов). «Новый День» запросил в нескольких банках информацию о количестве выданных карт в 2021 и 2022 году, но Сбербанк, «Тинькофф» комментарии не предоставили. В «Альфа-банке» нашему агентству сообщили, что за первые пять месяцев 2022 года выдано на 15% карт больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Снижения интереса к кредитным картам нет. За последнее время, наоборот, наблюдается увеличение спроса и рост интереса», – сообщили в «Альфа-банке».

Напомним, 28 февраля в России ключевая ставка Центробанка была повышена до рекордных 20%, после чего выросли ставки и на ипотеку, и на потребительские кредиты, включая кредитные карты. Многие россияне отказались от планов на ремонты, приобретение жилья, не желая брать заем под большой процент. Сейчас ключевая ставка вернулась к отметке 9,5%. Условия по кредитам тоже постепенно смягчаются.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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