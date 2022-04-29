«Риски перестали нарастать»: Банк России понизил ключевую ставку до 14%

Банк России по итогам заседания совета директоров понизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых. Как сообщил регулятор, решение принято на фоне стабилизации финансовой и инфляционной ситуации в стране.

«Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки. Последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности», – уточнил Банк России.

При этом в ЦБ отметили, что внешние условия остаются сложными и «значительно ограничивают экономическую деятельность». «Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих», – говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор также пояснил, что денежно-кредитная политика «будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики и обеспечит возвращение инфляции к цели в 2024 году».

В сообщении также отмечается, что ЦБ видит «пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году». «Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», – пояснил ЦБ.

По оценке Банка России, на 22 апреля годовая инфляция составила 17,6% после 16,7% в марте. «С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 18,0-23,0% в 2022 году, снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», – прогнозирует ЦБ.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»