Биржевой курс евро опустился ниже 74 рублей

В ходе торгов на Московской бирже днем в пятницу, 29 апреля, биржевой курс евро опустился ниже отметки 74 рубля, доллар стал дешевле 71 рубля, следует из биржевых данных. Рубль укрепляется на фоне решения Центробанка о снижении ключевой ставки до 14% с 17%.

По состоянию на 14:36 мск, европейская валюта торговалась на отметке 73,69 рубля, снизившись на 1,68 рубля. В моменте евро падал до 73,56 рубля. К этому времени доллар опустился до отметки 70,63 рубля, что на 1,44 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Минимальный биржевой курс доллара сегодня составил 70,30 рубля. «Американец» упал ниже 71 рубля впервые с ноября прошлого года.

Москва, Наталья Петрова

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