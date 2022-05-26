«Рост цен значительно замедлился»: Банк России понизил ключевую ставку до 11%

Совет директоров Банка России по итогам внеочередного заседания в четверг, 26 мая, снизил ключевую ставку на 3 процентных пункта – с 14% до 11% годовых, сообщается на сайте регулятора. Центробанк объясняет решение снижением инфляционных ожиданий населения на фоне укрепления рубля.

«Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса», – говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Как отмечает регулятор, годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, но, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5% – показатель снижается быстрее апрельского прогноза Банка России. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

В Центробанке заявили, что проинфляционные риски ограничивают продолжающийся приток средств на срочные рублевые депозиты и низкая кредитная активность. Это «обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий», – пояснил регулятор.

В то же время, как подчеркнул регулятор, внешние условия для экономики России остаются сложными, что «значительно ограничивает экономическую активность».

Банк России допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее заседание Совета директоров Банка России по вопросу ключевой ставки намечено на 10 июня 2022 года.

Напомним, 28 февраля текущего года Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20% с целью «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения на фоне усилившегося санкционного давления».

29 апреля Банк России снизил ключевую ставку до 14%, заявив, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать.

Москва, Наталья Петрова

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