Первые сделки уже прошли: крупные банки назвали условия по льготной ипотеке – ставки от 6,3%

Все крупные банки уже провели первые сделки по льготной ипотеке со сниженной ставкой. Некоторые кредитные организации предлагают собственные программы, по которым квартиру в новостройке можно взять под 6,3%.

Так, в Сбербанке сообщили, что базовая ставка по ипотеке с господдержкой снижена до 7%, но при использовании сервиса электронной сделки и страхования жизни и здоровья можно ее снизить до 6,7%. По России за первые дни клиенты подали 3 тысячи заявок, в том числе – и в Свердловской области. Эта программа – одна из популярных в линейке. По данным «Домклик», за январь-май 2022 года по ней выдано 53,6 тысячи кредитов на общую сумму 138,8 млрд рублей. В пятерку регионов-лидеров по объему выдачи по программе вошли Москва (16,6 млрд рублей), Санкт-Петербург (14,4 млрд), Московская область (9,6 млрд), Свердловская область (8 млрд) и Краснодарский край (5,8 млрд).

В «Газпромбанке» тоже сообщили, что первые сделки по программе уже заключены. Здесь минимальная ставка – 6,3% при соблюдении определенных условий (обязательное страхование, также процент зависит от суммы кредита). Аналогичный процент установил и банк «Открытие», но только до конца лета и только при условии быстрого выхода на сделку. Базовая ставка по льготной ипотеке в «Открытии» – 6,5%.

В «Альфа-банке» первые сделки на днях прошли в Красноярске и Уфе. Банк предлагает своим клиентам ипотеку с господдержкой по ставке от 6,7% (зарплатным клиентам и тем, кто воспользуется на сделке сервисами электронной регистрации, для остальных – 7%).

Напомним, сократить льготную ипотечную ставку до 7% (ранее была 9%) предложил президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии на ПМЭФ. Он отметил, что эта программа будет действовать, как и заявлялось ранее, до конца 2022 года. 22 июня было подписано соответствующее постановление правительства России. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов – до 6 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос – 15%, срок кредитования – до 30 лет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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