Кабмин России снизил ставку по льготной ипотеке до 7%

Глава правительства России Михаил Мишустин своим постановлением снизил ставку по программе льготной ипотеки на новостройки с 9 до 7%. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

Как отметил Мишустин на заседании правительства, «эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности и смежных отраслей».

На этой неделе Минфин передал в правительство проект постановления для снижения ставки по ипотеке с господдержкой до 7%.

Как сообщал «Новый День», сократить льготную ипотечную ставку предложил президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии на ПМЭФ. Он отметил, что эта программа будет действовать, как и заявлялось ранее, до конца 2022 года. Напомним, максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов – до 6 млн рублей.

Москва, Наталья Петрова

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