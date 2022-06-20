В кабмин РФ внесен проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке до 7%

Минфин России внес в правительство проект постановления для снижения ставки по ипотеке с господдержкой с 9% до 7%. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

В ведомстве отметили, что снижение ставки по льготной ипотеке на новостройки «поддержит граждан и создаст дополнительный спрос на жилье, что положительно скажется на строительной отрасли».

Как сообщал «Новый День», сократить ставку до 7% предложил президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии на ПМЭФ. Он отметил, что льготная программа будет действовать, как и заявлялось ранее, до конца 2022 года. Напомним, максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов – до 6 млн рублей.

Москва, Наталья Петрова

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