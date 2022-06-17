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Пятница, 17 июня 2022, 16:46 мск

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Путин поручил снизить ставку по льготной ипотеке

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил снизить ставку по льготной ипотеке до 7 процентов. Об этом глава государства заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Путин уточнил, что льготная программа будет действовать, как и заявлялось ранее, до конца 2022 года.

«Процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются, Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь до 7%», – сказал глава государства.

«Цель такой меры – помочь гражданам в решении жилищных проблем, поддержать строительную и смежные с ней отрасли. Там у нас заняты миллионы работников», – добавил президент. По его словам, максимальные суммы ипотек также сохраняются: 12 млн рублей для Москвы и Петербурга, 6 млн рублей – для остальных регионов.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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