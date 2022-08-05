Рынок ипотеки восстанавливается: в июне свердловчане взяли кредитов почти на 7 миллиардов рублей

После снижения ключевой ставки Центробанка и возвращения льготной ипотеки к показателям 7% рынок стал восстанавливаться. В июне жители Свердловской области оформили 2,3 тысячи ипотечных кредитов на сумму 6,9 млрд рублей. Это почти на 80% больше по количеству и почти в два раза больше по объему, чем в мае текущего года, сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Банка России.

Хотя в целом за первое полугодие показатели ипотечного кредитования, конечно, снизились. Свердловчане взяли 21 тысячу кредитов на сумму 57,3 млрд рублей. Это на 39% меньше по количеству и на 31% меньше по объему, чем за аналогичный период 2021 года.

«Динамика спроса на ипотечное кредитование в 2022 году главным образом зависела от колебаний уровня процентной ставки. Поэтому общий рост ставок в марте, а также изменения в программе льготной ипотеки – повышение ставки до 12% в апреле – привели к снижению спроса на ИЖК и уменьшению количества сделок как на первичном, так и на вторичном рынках. При этом в июне уже отмечено восстановление спроса на вторичном рынке, а снижение ставки по льготной ипотеке до 7% с 21 июня придало новый импульс развитию ипотеки на новостройки», – отметил экономист Уральского ГУ Банка России Родион Куницын.

Сейчас уровень процентных ставок сопоставим с прошлогодними значениями: 7,7% – в июне 2022 года, 7% – в июне 2021 года. При этом полная стоимость кредита по новым ипотечным договорам не может превышать среднерыночное значение больше чем на треть. Такие поправки в закон вступили в силу с 3 июля. В третьем квартале 2022 года среднерыночная полная стоимость установлена на уровне 10,7%. В итоге ставка по ипотеке в июле-сентябре 2022 года не может превышать 14,3%.

Как ранее писал «Новый День», в июне в Екатеринбурге было заключено около тысячи договоров долевого участия на покупку квартир в строящихся домах – это примерно в полтора раза больше, чем в апреле-мае, но в 2,5 раза меньше, чем в июне 2021 года. Эксперты полагают, что уровень продаж на рынке новостроек восстановится примерно за два года – это намного быстрее, чем после кризиса 2014 года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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