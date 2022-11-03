С начала года свердловчане взяли 34 тысячи ипотечных кредитов на 97 миллиардов рублей

В Свердловской области за девять месяцев 2022 года банки выдали 34 тысячи ипотечных кредитов на сумму 97 миллиардов рублей. Треть из них – по льготным программам. В среднем жители берут кредит на 3-4 миллиона рублей более чем на 25 лет.

«Кредитный портфель в целом высокого качества, просроченная задолженность составляет всего 0,4%. В том числе, это благодаря возможности в случае необходимости воспользоваться кредитными каникулами. Сейчас порядка 5 тысяч граждан воспользовались такими каникулами и по федеральному закону, и по собственным программам банков. По мобилизованным пока данных нет, идет сбор информации и по этим каникулам», – рассказал на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» начальник экономического управления Уральского Главного управления Банка России Алексей Кориков.

Президент Уральской палаты недвижимости Валерия Козлова отметила, что в целом по 2022 году на рынке недвижимости ожидается примерно такое же количество сделок, как было в 2021 году.

«Этот год, конечно, нам запомнится надолго. Таких резких скачков ключевой ставки, как были весной, мы еще не видели. В моменте это дало максимальное количество сделок, затем долго формировался отложенный спрос. И сегодня во многом спрос на жилье зависит от возможности купить его в ипотеку, – отметила Валерия Козлова. – В сентябре количество сделок вновь снизилось. Но мы видим, что рынок готов постепенно наращивать объемы. Нам, конечно, хотелось бы по итогам 2022 года увидеть объемы сделок больше, чем в 2021 году, поскольку по всей России строится рекордное количество жилья. Но с учетом событий и экономической ситуации будем удовлетворены показателями не хуже, чем в 2021 году. Судя по сообщениям агентств недвижимости, девелоперов, можем таких показателей добиться в количестве сделок».

Как ранее писал «Новый День», средняя цена квадратного метра в новостройках с начала года увеличилась на 17%, а за два года – на 46%. Сегодня такое жилье стоит 125 тысяч рублей за метр. На вторичке цена за эти периоды выросла соответственно на 7 и 34% и превысила 100 тысяч рублей.

Покупают в Екатеринбурге в основном небольшие и относительно недорогие квартиры: 53% сделок в этом году приходится на жилье до 45 квадратных метров, 70% сделок – стоимостью до 6 миллионов рублей. Квартиры дороже 10 миллионов в этом году приобрели лишь 5% покупателей.

Причем если в 2021 году доля ипотечных сделок в новостройках колебалась от 60 до 70% в разные месяцы, в 2022 году средний показатель вырос до 75%. Почти треть уральцев взяли кредиты на 30 лет, еще 25% – на 20 лет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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