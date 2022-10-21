Цены на квартиры в новостройках Екатеринбурга за два года выросли на 46%, ипотеки стало больше

За последние два года цена на квартиры в новостройках выросла на 46% и сейчас составляет почти 125 тысяч рублей за квадратный метр. При этом все чаще уральцы берут жилье в ипотеку – доля «кредитных» сделок увеличилась до 75%, а срок кредитования вырос до 21 года.

Такую информацию предоставил в своей презентации на Уральском форуме по недвижимости руководитель аналитической службы УПН, партнер bnMAP.pro по Екатеринбургу и Свердловской области Михаил Хорьков.

По данным эксперта, после весеннего спада на рынке первичной недвижимости постепенно стабилизировалось количество вновь заключенных договоров долевого участия: по итогам сентября их будет зарегистрировано около 1800. Средняя цена квадратного метра с начала года увеличилась на 17%, а за два года – на 46%. Сегодня в новостройке метр строит в среднем 125 тысяч рублей. На вторичке цена за эти периоды выросла соответственно на 7 и 34% и превысила 100 тысяч рублей.

Покупают в Екатеринбурге в основном небольшие и относительно недорогие квартиры: 53% сделок в этом году приходится на жилье до 45 квадратных метров, 70% сделок – стоимостью до 6 миллионов рублей. Квартиры дороже 10 миллионов в этом году приобрели лишь 5% покупателей.

Причем если в 2021 году доля ипотечных сделок в новостройках колебалась от 60 до 70% в разные месяцы, в 2022 году средний показатель вырос до 75%. Почти треть уральцев взяли кредиты на 30 лет, еще 25% – на 20 лет.

Также Михаил Хорьков рассказал, что в Екатеринбурге и области сейчас строится 3,6 миллиона квадратных метров жилья – это рекорд. Не продано на сегодня 35 тысяч квартир в новостройках. При этом готовых немного – всего около 2700 объектов.

Что касается перспектив рынка недвижимости, они туманны. Осенью вряд ли произойдут глобальные подвижки: людям сейчас неважны ставки, большее влияние оказывает принятие решения о продаже старой квартиры, чтобы купить новую. Зимой на рынок повлияет решение по льготной ипотеке: пока не известно, продлят ли программу на 2023 год. Также сыграет фактор ключевой ставки ЦБ и инфляции.

«В перспективе ожидается рост объема предложения на вторичном рынке, стабильно высокий выбор среди новостроек. Сокращение инвестиций в новые проекты. Сокращение объема продаж на рынке жилья по итогам 2022 года на 30-35% к прошлому году», – говорится в презентации. Привлекать покупателей девелоперы скорее всего будут разными акциями, а на вторичном рынке появится больше возможностей для торга.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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