Строительный бум в Екатеринбурге закончился: «индекс кранов» упал до минимума за полтора года

В Екатеринбурга сокращается количество новых строящихся домов. «Индекс кранов», который отражает строительную активность, впервые за полтора года сократился до 140. Почти половина всех проектов находятся уже на стадии внутренней отделки. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение темпов строительства.

«Индекс кранов» – условный показатель, который используют на строительном рынке для определения его активности. Он отражает, сколько в данный момент работает строительных кранов на площадках, без учета замороженных объектов. В четвертом квартале 2022 года этот индекс сократился до 140 (в первом был 184, во втором – 182, в третьем – 151). Последний раз такой показатель был в начале 2021 года.

По данным Уральской палаты недвижимости, во второй половине 2022 года большинство проектов (47%) перешло к завершающему этапу работ (внутренняя отделка), где башенные краны не требуются. Многие новые проекты – порядка 20% – напротив, пока не прошли начальную стадию работ (подготовка площадки, котлован, фундамент).

«Пик строительной активности пройден. Дальше – меньше», – констатирует глава аналитического центра Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков в своем телеграм-канале.

Впрочем, из данных УПН видно, что «индекс кранов» существенно вырос в последние три года. До 2019-го он вообще не преодолевал отметку 140.

Как ранее писал «Новый День», в ноябре число непроданных квартир в новостройках увеличилось до рекордных 41,6 тысячи (в октябре было 35 тысяч). Причем если в октябре эксперты фиксировали спад продаж, в ноябре начался очередной всплеск: покупатели опасаются, что с 1 января 2023 года в России прекратит действовать льготная ипотека. В связи с этим по итогам декабря ожидается тоже большое количество сделок. «Но сложившаяся тенденция не гарантирует рынку дальнейшего восстановительного роста», – отмечают в УПН. Напомним, ранее специалисты посчитали, что при отмене льготной ипотеки среднестатистическая свердловская семья будет вынуждена отдавать за кредит около половины всего дохода.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»