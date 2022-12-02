Число непроданных квартир в новостройках увеличилось до рекордных 41 тысячи: больше половины – студии и однушки

В Екатеринбурге на рынке первичного жилья количество квартир побило все рекорды. Если в октябре в новостройках было 35 тысяч квартир, сейчас их число выросло до 41,6 тысячи. 57% – это студии и однокомнатные квартиры.

«По данным аналитической платформы bnMAP.pro, к началу декабря этот показатель вырос до 41,6 тысячи квартир. Новый исторический рекорд превышает уровень прошлого года на 38%. Очень быстрый рост предложения в последние месяцы фиксируется на фоне слабых и нестабильных темпов продаж. Но вера в продление «льготной ипотеки» на следующий год по-прежнему сильна, как и в ее силу. Чем еще можно объяснить такой оптимизм? Наиболее высокими темпами растет предложение в группе студий и 1-комнатных квартир. Их доля в общем ассортименте составляет уже более 57% и это тоже максимальный показатель за всю историю рынка», – сообщил в своем телеграм-канале представитель bnMAP.pro в Екатеринбурге, руководитель аналитического центра Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Напомним, средняя цена метра в новостройках Екатеринбурга сейчас составляет примерно 125 тысяч рублей. Стоимость выросла за год на 17%, за два года – на 46%.

При этом Минфин России ранее давал понять, что льготную ипотеку на 2023 год продлять не планируют. Можно предположить, что это существенно затормозит продажи недвижимости не первичном рынке. Аналитики подсчитали, что в случае отмены льготной ипотеки семья будет отдавать почти половину своего бюджета в банк. При таком раскладе свободных денег у людей станет в два раза меньше, и платить за аренду на время строительства жилья они не смогут. Сейчас те, кто успел взять ипотеку под 7%, отдают за кредит треть бюджета, и могут себе позволить снимать квартиру, пока их жилье не готово.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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