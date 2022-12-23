Цены на квартиры в Екатеринбурге снова выросли: в центре метр стоит до 225 тысяч

В Екатеринбурге стоимость квартир на вторичном рынке продолжает медленно, но увеличиваться. За последний месяц она выросла на 0,7% – метр сейчас стоит в среднем 102 656 рублей – максимальное за историю значение.

По данным Уральской палаты недвижимости, самое дорогое жилье в центре стоит в среднем почти 137 тысяч рублей за метр (-0,1% за месяц). На окраинах – в среднем 73,6 тысячи рублей (+2% за месяц). Средний срок экспозиции квартир на рынке – 3,5 месяца.

Как ранее неоднократно отмечали эксперты, сейчас ориентироваться на среднюю цену метра стоит с оглядкой. Потому что среди предложений – огромный разброс. К вторичному жилью сейчас относятся и хрущевки 1960-х годов, и сданные в 2022 году дома, квартиры в которых инвесторы уже выставили на продажу. По данным УПН, 10% на вторичке – это квартиры не старше трех лет, в основном однокомнатные и студии. Почти треть всего рынка – квартиры, построенные после 2010 года. Около 7% квартир построены в 2021-2022 годах. Естественно, цена таких объектов будет существенно отличаться от цен на относительно старое жилье.

Например, в центре нижний ценовой сегмент на сегодняшний день – 85 тысяч рублей за квадратный метр, а верхний – 225,5 тысячи за метр. На окраине самая низкая цена – 39 тысяч за квадратный метр, самая высокая – почти 111 тысяч.

Как ранее писал «Новый День», на первичном рынке цена метра на конец 2022 года составляет 120-125 тысяч рублей (+17% за год), по разным оценкам. При этом сегодня непроданными остаются максимальное количество квартир – около 41 тысячи. Из них более половины – студии и однушки. Девелоперы не выводят их все на рынок единовременно. Скорее всего, объекты будут продавать постепенно в ближайшие год-два.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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