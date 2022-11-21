Цена квартир на вторичном рынке впервые превысила 102 тысячи за квадратный метр

На вторичном рынке Екатеринбурга продолжает расти средняя стоимость квадратного метра. За месяц она увеличилась на один процент и превысила 102 тысячи рублей. А вот количество выставленных на продажу квартир продолжает сокращаться.

«Средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, составила 102 024 рублей, – сообщает аналитический центр Уральской палаты недвижимости. – За неделю показатель вырос на 0,4%, за месяц для средней цены фиксируем рост на процент. Средняя цена увеличилась по сравнению с началом года на 8,9%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 12,6%. Подобное повышение средней цены в целом и в разрезе по ценовым поясам, типам, размерам является следствием структурных изменений: в связи с вымыванием наиболее дешевых лотов».

Всего в базе УПН сегодня на продажу выставлено 3800 квартир: за неделю их количество сократилось на 1,1%, за месяц – на 4,1%. В среднем от выставления объекта на продажу до совершения сделки проходит 3,5 месяца.

Как ранее уже писал «Новый День», из базы уходят в первую очередь недорогие объекты, поэтому средняя цена квадратного метра продолжает повышаться. Кроме того, сейчас вторичный рынок – это не только построенные в 1960-е годы хрущевки, но и совсем новое жилье. По данным УПН, 10% на вторичке – это квартиры не старше трех лет, в основном однокомнатные и студии. Почти треть всего рынка – квартиры, построенные после 2010 года. Около 7% квартир построены в 2021-2022 годах.

Напомним, на первичном рынке средняя цена квадратного метра составляет около 125 тысяч рублей. За год она выросла на 17%, за два года – на 46%.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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