Средняя цена жилья в Екатеринбурге превысила 90 тысяч за метр

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обновил постановление о средней стоимости жилья. Теперь она больше 90 тысяч.

Документ опубликован на официальном портале мэрии. «Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в границах муниципального образования «город Екатеринбург», на I квартал 2023 года в размере 92 721 рубля 00 копеек», – говорится в нем.

Напомним, по данным УПН, этот показатель несколько выше и продолжает расти. В ноябре 2022 года стоимость «квадрата» превысила 102 тысячи рублей. А вот количество выставленных на продажу квартир продолжает сокращаться.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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