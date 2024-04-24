«Нормативная» цена 1 кв. м жилья в Екатеринбурге превысила 100 тысяч рублей

Администрация Екатеринбурга установила среднюю рыночную стоимость 1 кв. м жилой площади на уровне 101 351 рубля. Такой норматив будет действовать на протяжении II квартала 2024 года. Постановление размещено на официальном сайте мэрии.

Напомним, этот показатель применяется для расчета социальных выплат на приобретение жилья на льготных условиях либо при закупках жилья для переселения людей из ветхих и аварийных домов.

В начале 2023 года «нормативная» стоимость одного метра жилья в Екатеринбурге составляла 92,7 тысячи рублей.

По факту цены на рынке жилой недвижимости гораздо выше. Как уже сообщал «Новый День», всего за пять лет стоимость квартир в новостройках Екатеринбурга увеличилась в два раза. В конце 2019 года квадратный метр в среднем стоил 76-78 тысяч рублей, а к весне 2024-го дорос до 149 тысяч.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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