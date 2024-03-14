За пять лет новостройки Екатеринбурга подорожали с 76 тысяч до 150 тысяч за метр: как это было

Всего за пять лет стоимость квартир в новостройках Екатеринбурга увеличилась в два раза. В конце 2019 года квадратный метр в среднем стоил 76-78 тысяч рублей, а к весне 2024-го дорос до 149 тысяч. Рассказываем, как это было и что повлияло на рост цен.

Первый этап: коронавирус и льготная ипотека

В конце 2019 – начале 2020 годов, по данным Уральской палаты недвижимости (в тексте использованы данные графиков роста цен УПН, а также собственных материалов из архива «Нового Дня») квадратный метр в новостройках Екатеринбурга в среднем стоил 76-78 тысяч рублей. Когда весь мир охватила пандемия коронавируса, аналитики опасались, что это нанесет серьезный удар по строительной отрасли: из-за снижения спроса стройки могли просто встать.

В апреле 2020 года в России появилась льготная ипотека – как мера поддержки на время пандемии. В тот момент квартиры в новостройках Екатеринбурга стоили в среднем 80 тысяч рублей за квадратный метр. И начался постепенный рост:

октябрь 2020 года – 85 тысяч рублей;

апрель 2021 года – 95 тысяч рублей;

октябрь 2021 года – около 100 тысяч рублей;

декабрь 2021 года – 105 тысяч рублей.

Эксперты отмечали: строительная себестоимость жилья в тот период увеличилась на 15%. Одна из главных причин – двукратное увеличение стоимости металлопродукции. Вторая – нехватка и удорожание кадров (многие мигранты в пандемию уехали). Третья – девальвация рубля. Девелоперы фиксировали рекордный на тот момент рост цен на квартиры – на 20-25% за год.

«Сегодня в Екатеринбурге почти невозможно найти квартиру [экономкласса] дешевле 80 тысяч рублей за квадратный метр. Еще год назад такая же стоила 60 тысяч за метр», – отмечали представители застройщиков. Сейчас эти цены кажутся сказкой.

Второй этап: СВО, скачки ключевой ставки, инвестиции

К февралю 2022 года в Екатеринбурге метр в новостройках дорос до 110 тысяч рублей. После начала СВО и роста ставок до 20% рынок начало лихорадить: часть застройщиков убрали квартиры с продажи. Часть ЖК резко подорожали, на 3-30%. Люди, которые боялись потерять деньги в инвестициях и на вкладах, перекладывали их в недвижимость, благо льготные программы продолжали действовать. Спрос подогревала и обсуждаемая на тот момент отмена льготной ипотеки.

Тем не менее резкого роста числа сделок и цен (после марта-апреля) не было: покупателей пугала неопределенность, постоянные скачки ставок. Кроме того, большую долю занимали сделки на вторичном рынке.

Как итог:

февраль 2022 года – квадратный метр в новостройке стоит 110 тысяч рублей;

апрель 2022 года – 120 тысяч рублей;

октябрь 2022 года – 122-123 тысячи.

Третий этап: рекорды по количеству сделок и выданной ипотеке

В 2023 году рынком, можно сказать, правила льготная ипотека. По итогам 12 месяцев банки в Свердловской области выдали ипотечных кредитов на рекордные 256 миллиардов рублей (+34% за год). Причем на фоне заградительных ставок по рыночным программам (к концу года они превысили 17%) локомотивом стали программы с господдержкой. В январе 2023 года доля таких ипотек составляла 56%, а в январе 2024 года – уже 66%.

Кроме того, покупателей подгоняло постепенное ужесточение требований к заемщикам: отсутствие большой долговой нагрузки, увеличение первоначального взноса. В результате по итогам 2023 года было заключено рекордное за всю историю число договоров долевого участия.

И вот итог – цены выросли, особенно во второй половине года:

февраль 2023 года – квадратный метр в новостройке стоит в среднем 123 тысячи рублей;

апрель 2023 года – 125 тысяч рублей;

октябрь 2023 года– 130 тысяч рублей;

ноябрь 2023 года – 138 тысяч рублей;

февраль 2024 года – 144 тысячи рублей;

март 2024 года – 149 тысяч рублей.

Упадут ли цены в 2024 году, не могут сказать даже эксперты. Риэлторы говорят, что повышательный тренд не прекращается как минимум 15 лет. Соответственно, серьезных оснований для снижения нет. Однако отдельные застройщики могут использовать акции и скидки для привлечения клиентов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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