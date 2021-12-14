1000 квартир площадью меньше 20 квадратных метров купили екатеринбуржцы с начала года

С начала года в новостройках Екатеринбурга продано по договорам долевого участия 20 тысяч квартир. Среди них есть и совсем малютки – площадью до 20 квадратных метров. 987 таких студий купили жители в 2021-м. В среднем же берут квартиры 48 кв.м, стоимостью до 5 миллионов рублей, в ипотеку на 20 лет.

Такие данные предоставил в своей презентации партнер bnMAP.pro по Екатеринбургу и Свердловской области, руководитель аналитической службы УПН Михаил Хорьков. Из отчета следует, что всего с начала 2021 года в Екатеринбурге в новостройках по ДДУ продали 947 тысяч квадратных метров, за которые покупатели заплатили 86 миллиардов рублей.

Большинство сделок совершается при помощи ипотеки – 66%. В среднем екатеринбуржцы берут кредит на 19,3 года, а средний чек на квартиру составляет 4,4 миллиона рублей.

«Средняя площадь всех проданных по ДДУ квартир – 48 квадратных метров. Квартиры до 45 метров составляют 55% от общего объема. Средняя цена сделки – 4,4 миллиона, квартиры до 5 миллионов приобрели 73% покупателей», – говорится в презентации.

По-прежнему много покупают квартир-студий, иногда – совсем крошечных. Так, в этом году продано 987 квартир, площадью до 20 квадратных метров, еще по 1500 – площадью 20-25 и 25-30 метров. Более просторное жилье могут себе позволить немногие. Например, с начала года продано 389 квартир площадью 100-125 квадратных метров, 55 квартир – 130-150 кв. м, 27 – свыше 150 кв. м и только 16 – площадью 125-130 метров.

Из городов-миллионников (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) Екатеринбург сегодня находится на четвертом месте по дороговизне жилья (после Казани, Краснодара и Нижнего Новгорода). Квадратный метр в новостройке стоит свыше 105 тысяч рублей (+20% с начала года), на первичке – свыше 91 тысячи рублей (+16% с начала года)– и это абсолютные рекорды за все время уральского рынка недвижимости. Несмотря на это, Михаил Хорьков указывает, что по динамике роста цен с 2018 года Екатеринбург уступает другим миллионникам и находится на 15-м месте из 16.

Слайды предоставлены Михаилом Хорьковым (партнер bnMAP.pro, руководитель аналитической службы УПН)

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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