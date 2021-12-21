Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге вновь пробили потолок: метр стоит 93 тысячи рублей

За последний месяц цены на квартиры на вторичном рынке выросли на 2,5% и в очередной раз побили рекорд. Квадратный метр стоит уже почти 93 тысячи рублей – это на 2 тысячи больше, чем в ноябре 2021-го и на 16 тысяч больше, чем в ноябре 2020-го.

«Средняя цена одного квадратного метра составила 92 817 руб. Ценовой показатель вырос на 0,7% за неделю, за месяц – на 2,5%. С начала года средняя цена выросла на 17,4%, текущий показатель в очередной раз становится рекордным для вторички», – сообщает аналитический отдел Уральской палаты недвижимости.

Всего в продаже на вторичном рынке – 3700 квартир, что на 21,4% меньше, чем в начале года. От момента выставления объявления до заключения договора купли-продажи сейчас проходит в среднем три месяца.

Как ранее писал «Новый День», новостройки тоже продолжают дорожать. Цена метра в новом жилье уже превысила 105 тысяч рублей – это на 20% больше, чем в начале 2021 года. На первичном рынке средняя площадь проданных в этом году квартир – 48 квадратных метров, средний чек – 4,4 миллиона рублей. 66% сделок совершается при помощи ипотеки.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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