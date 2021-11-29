Цена квартир на вторичном рынке превысила 91 тысячу за метр – плюс 14 тысяч к ноябрю-2020

Цены на квартиры в Екатеринбурге продолжают расти. За последний месяц жилье на вторичном рынке прибавило в стоимости 2%, с начала года – 15,3%. В ноябре прошлого года метр жилья стоил в среднем 76 806 рублей и тогда эту цифру называли рекордной. Сейчас «средний» метр дорос до 91 196 рублей.

В ноябре 2020 года цены на квартиры старого жилого фонда побили рекорд, который до этого был установлен в 2015 году. Тогда аналитики сообщали: квадратный метр вторички стоит 76 806 рублей. С тех пор рост цен практически не останавливался, и сегодня метр стоит уже 91 196 рублей.

«Ценовой показатель вырос на 0,7% за неделю, за месяц – на 2,0%. С начала года средняя цена выросла на 15,3%, текущий показатель в очередной раз становится рекордным для вторички», – отмечают аналитики Уральской палаты недвижимости.

Однушки за последний месяц подорожали на 3,1% – сегодня метр здесь стоит 100 656 тысяч, двушки – на 2% до 89 385 рублей за метр, трешки – на 1,9% до 90 296 рублей. Если брать усредненную двухкомнатную квартиру в Екатеринбурге (50 квадратных метров), в ноябре 2020 года она стоила бы более 3,8 миллиона, сейчас стоит более 4,5 миллиона рублей.

Средние сроки экспозиции на рынке вторичного жилья сейчас – около трех месяцев с момента выставления объявления до сделки.

Как ранее писал «Новый День», новостройки подорожали еще больше, чем вторичное жилье, – на 20-25% с осени прошлого года. В октябре метр в среднем стоил более 93 тысяч рублей. «То, что в прошлом году стоило 60 тысяч рублей, сейчас стоит не менее 80», – комментировали девелоперы.

Из-за роста цен спрос на ипотеку начал постепенно угасать. Но совсем от кредитов на квартиры уральцы не откажутся. Эксперты считают, что просто уйдет ажиотаж 2020-2021 годов, который был вызван льготными процентными ставками.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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