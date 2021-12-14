Уральцы перестали брать льготную ипотеку – на нее нет денег

В Свердловской области объемы выданной льготной ипотеки в 2021 году по сравнению с прошлым годом выросли, несмотря на то, что ставку увеличили до 7%. Так, за 11 месяцев этого года Сбербанк выдал по программам льготной ипотеки около 9,9 тысячи кредитов на общую сумму 25,6 млрд рублей в регионе. За тот же период прошлого года выдано 7 тысяч кредитов общим объемом 17,8 млрд рублей, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Уральского банка Сбербанка.

Однако процесс выдачи льготной ипотеки в последнее полугодие существенно замедлился, отмечают эксперты рынка недвижимости. «Сложностей в получении льготной ипотеки нет – если человек трудоустроен, если у него хорошая кредитная история и хороший рейтинг заемщика, то проблемы в том, чтобы получить ипотеку по программе с господдержкой нет. Есть даже банки, которые выдают льготную ипотеку по двум документам, без подтверждения дохода. Сложности в другом – объемы программы ограничены, не более 3 млн в нашем регионе, но в связи с ростом цен приобрести в рамках льготной ипотеки можно единицы проектов», – рассказала «Новому Дню» глава риэлторского агентства «Смарт.Недвижимость» Анастасия Поддубная.

По ее словам, на льготную программу могут претендовать сейчас люди, накопившие большой первоначальный взнос, но таких немного. «Мы видим тенденцию, что финансовые запасы и накопления людей исчерпываются, дорожает жизнь, потребительская корзина, поэтому все меньше и меньше возможностей собрать большой первоначальный взнос, много приходит клиентов с минимальным – это 15% по льготной ипотеке. Соответственно, когда мы начинаем подбирать квартиры, мы видим, что мы выходим из бюджета, и человек переходит в рамки обычной ипотеки, где ставки растут. Сейчас средняя ставка на первичный рынок от 9%, и она выросла на 2% за последние полтора года вслед за ключевой ставкой ЦБ. Рост будет продолжаться», – объяснила собеседница агентства.

Напомним, программу льготной ипотеки на новостройки запустили весной 2020 года в качестве меры поддержки рынка в условиях пандемии. В середине этого года ее продлили на год, однако сделали условия менее привлекательными. Процентная ставка выросла с 6,5% до 7%, а сумма кредита сокращена с 6 млн до 3 млн рублей.

«Новый День» писал, что с начала этого года в Екатеринбурге купили почти тысячу квартир площадью меньше 20 квадратных метров. С начала года в новостройках Екатеринбурга продано по договорам долевого участия 20 тысяч квартир. Среди них есть и совсем малютки – площадью до 20 квадратных метров. В среднем же уральцы берут квартиры площадью 48 квадратных метров и стоимостью до 5 миллионов рублей, в ипотеку на 20 лет. Об этом сообщал руководитель аналитической службы УПН Михаил Хорьков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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