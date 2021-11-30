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Вторник, 30 ноября 2021, 15:04 мск

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Центробанк выступил против продления льготной ипотеки на новостройки

Банк России не поддерживает дальнейшее продление льготной ипотеки на новостройки. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума «Россия зовет!». Она полагает, что в стране есть другие, более адресные программы.

«Ту льготную ипотеку, которая пришла на замену 6,5%, мы предлагаем не продлевать. У нас есть и другие льготные программы – более адресные, они работающие, они как раз направлены на то, чтобы поддержать ипотеку среди тех групп населения, где, на наш взгляд, это необходимо», – цитирует Набиуллину «Прайм».

По ее мнению, продление ипотеки может стимулировать высокий рост цен на жилую недвижимость.

Напомним, программу льготной ипотеки на новостройки запустили весной 2020 года в качестве меры поддержки спроса на жилье в условиях пандемии. 1 июля 2021 года ее продлили на год с изменением условий. Так, максимальная ставка повышена с 6,5% до 7%, а сумма кредита сокращена до 3 млн рублей для всех регионов. До этого в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях льготный кредит можно было взять на сумму до 12 млн рублей, а в остальных регионах – на сумму до 6 млн рублей.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»

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