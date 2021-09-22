Ипотечный бум закончился: девелоперы и банкиры наблюдают спад в выдаче ипотеки

Ипотечный бум, который подогревался льготным кредитованием и различными госпрограммами, начал сходить на нет. Застройщики и представители банковского сообщества видят, что в последний месяц количество запросов на ипотеку сократилось. Есть и еще одна тенденция: часть покупателей из-за дороговизны новостроек переориентировались на вторичное жилье.

Как ранее писал «Новый День», в первом полугодии в Свердловской области было выдано 33 500 кредитов на сумму 83 миллиарда рублей. Это на 45% по количеству и на 68% по объему больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но можно предположить, что июль был последним месяцем, когда люди выстраивались в очередь за ипотекой. С изменением правил льготного кредитования и ростом цен на новостройки спрос на ипотеку начал постепенно падать.

«В первом полугодии, особенно к концу, был всплеск выдачи ипотеки. Это было связано с тем, что кто хотел взять кредит, понимали, что чего-то там изменится, спешили (с июля вступили в силу новые правила льготной ипотеки, – прим. ред.). После этого, как правило, происходит спад. Потому что люди, которые планировали брать кредит на сентябрь-октябрь, уже взяли летом, – рассказал сегодня на пресс-конференции в «Интерфакс Урал» заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин. – Безусловно, сыграло роль и дальнейшее увеличение инфляции, что на строительном рынке отразилось в повышении стоимости материалов, вызвало рост стоимости жилья. Возможностей на первичном рынке у покупателей стало меньше. По информации банков, происходит медленное, но верное перетекание заемщиков на вторичный рынок. Точнее так: первичной ипотеки становится меньше, а количество ипотеки на вторичном рынке не сокращается».

Эксперт также отметил, что потенциал повышения ключевой ставки Центробанка России сохраняется, а значит, могут вырасти и ставки по ипотеке. В таком случае строителям «надо готовиться к тому, что объем реализации квартир в 2021 году снизится».

Девелоперы тоже фиксируют спад спроса на ипотеку.

«Мы видим, сейчас ключевая ставка подросла, ставка ипотеки тоже выросла. Если в прошлом году ипотека с господдержкой была на уровне 6% и было очень много дополнительных программ с 1-2-4%, то сегодня при норме ставки 8,4% актуальность ипотеки снижается. При этом набирает популярность программа семейной ипотеки. Там сейчас ниже базовый процент, неплохие условия. По ощущениям, эта программа будет набирать рост и станет базой в этом году», – прокомментировал руководитель подразделения управления продажами компании «Брусника» Максим Молодцов.

Евгений Болотин говорит, что это не приведет к стагнации на рынках недвижимости и строительства.

«Речь не идет о том, что ипотека уменьшится в абсолютном объеме. Она просто не будет расти такими темпами, как в 2020-2021 годы. Мы видим, что объем предложения застройщиков на рынке не сократится еще год-два-три. При этих условиях не снизится и объем кредитования», – отметил Болотин.

По его словам, сейчас нет ситуации, какая была в прошлые экономические кризисы: тогда девелоперы не начинали строить новые дома, и после окончания кризиса просто не было объектов для ввода в эксплуатацию, продажи квартир. Раскрутка нового строительного цикла занимала 3 года, пока с нуля строились дома. Сейчас же застройщики и в период пандемии активно закладывали новые проекты. Провала не будет, а значит, люди все равно будут покупать квартиры и брать ипотеку.

Напомним, с начала 2021 года цены на новостройки в Екатеринбурге выросли на 20-25%. При этом среди населения спросом пользуются малогабаритные квартиры студии и однушки, потому что денег на просторное семейное жилье у многих нет даже с учетом ипотеки.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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