Количество квартир-студий с начала года выросло еще на 75%

Компактное жилье продолжает пользоваться повышенным спросом, как следствие, девелоперы строят все больше студий и однокомнатных квартир, и меньше – трех- и четырехкомнатных. За 2020 год количество студий в Екатеринбурге выросло на 65%, с начала 2021 года – еще на 75%.

«Если раньше за счет ипотеки интерес покупателей был, в том числе, к большим семейным квартирам, то сейчас акцент сместился в сторону более компактного, более дешевого жилья. Интерес к 3-4-комнатным квартирам падает, люди стремятся приобретать студии, однокомнатные квартиры, евродвушки. Идет переток интересов», – прокомментировал сегодня на пресс-конференции в «Интерфаксе» коммерческий директор «Синара-Девелопмент» Юрий Старков.

По его данным, во всем Екатеринбурге застройщики в 2020 году выставили на продажу на 31% меньше трехкомнатных квартир, чем в 2019 году. Сейчас их стало чуть больше – на 9%. Но это не сравнится с темпами стройки студий. Только за половину 2021 года их количество на рынке увеличилось на 75% (это плюсом к прошлогодним 65%).

«В последние годы в экономике мы видим стагнацию, платежеспособность населения не растет. Кроме того, население уже закредитовано, идет перераспределение расходов внутри домохозяйств. И за счет ипотечных программ люди сегодня могут приобретать жилье именно в этом [малогабаритном] сегменте», – добавил Юрий Старков.

Его коллега из «Брусники» подтвердил, что в связи с ростом цен на квартиры в новостройках клиенты выбирают квартиры меньшей площади, чем планировали ранее.

«Спрос находится в том же ценовом коридоре, что был и раньше – до 5 миллионов рублей в среднем. Количество сделок у нас меньше не стало, люди интересуются покупкой жилья. Но видим, что клиентам приходится чем-то жертвовать при выборе жилья, отказываться от каких-то изначальных сценариев», – рассказал руководитель подразделения управления продажами компании «Брусника» Максим Молодцов.

По его словам, в связи с этим на рынок выходит больше интересных предложений малогабаритных квартир до 50 квадратных метров, среди которых есть и двухуровневые, и квартиры с отдельным входом и террасой. Но таких в общем ассортименте студий и однушек, конечно, меньшинство.

Как ранее писал «Новый День», цены на новостройки только с начала года выросли на 20-25%. В дальнейшем девелоперы не планируют повышения стоимости квадратного метра. От 2022 года ждут стабилизации рынка.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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