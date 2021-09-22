Цены на новостройки выросли на 20-25%: «200 тысяч за квадратный метр никого не удивляют»

С начала 2021 года цены на квартиры в новостройках выросли на максимальные 20-25%. Сегодня в Екатеринбурге почти невозможно найти квартиру дешевле 80 тысяч рублей за квадратный метр. Еще год назад такая же стоила 60 тысяч за метр, рассказали представители строительных компаний. «Сегодня и 200 тысяч за метр никого не удивляют», – прокомментировал руководитель подразделения управления продажами компании «Брусника» Максим Молодцов.

По данным Молодцова, в среднем цены на первичном рынке Екатеринбурга (по всем девелоперам) в 2020 году выросли на 9%. А вот текущий год показывает по разным строителям рост до 25%. Причина – в значительном удорожании самого строительства: рост стоимости стройматериалов, отсутствие рабочей силы и рост оплаты труда.

«Если говорить про 2021 год, в «Бруснике» в Екатеринбурге цена квадратного метра в среднем выросла на 20-25%. По нашим оценкам, в городе в принципе сегодня не найти квартиру дешевле 80 тысяч рублей за квадратный метр в жилье стандарт-класса (тот же эконом, – прим. ред.). Это те проекты, которые в прошлом году стоили 60 тысяч. Медиана по комфорт-классу – уже 100 тысяч рублей. Есть цены и выше. Уже никого не удивишь 200 тысячами рублей за квадратный метр», – рассказал Максим Молодцов.

Коммерческий директор «Синара-Девелопмент» Юрий Старков отметил, что в их компании рост цен в 2020 году составил 10-11%, в текущем – 7-12% в зависимости от категории жилья.

Эксперты не видят предпосылок для дальнейшего роста цен на квартиры в новостройках. Вероятно, можно сказать, что сегодня они находятся на пике. «Мы не видим тренда, чтобы цены росли и дальше в связи с ростом стройматериалов или еще чего-то такого. Она может расти из-за изменения портфеля застройщика, добавления более высокого класса жилья, инфляции. Но стабильность уже видится. Не можем сказать, что будет еще плюс 20%», – добавил представитель «Брусники».

«Не исключена ситуация, когда рынок будет дешеветь в пределах 5-7%. Это мои прогнозные данные на 2021 год, – отметил Юрий Старков. – В 2022 году, я думаю, мы стабилизируемся. И рынок недвижимости останется в тех параметрах по стоимости, к которым придем».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 22.09.21

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