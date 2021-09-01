Ипотечные ставки растут, цены – на максимуме: что ждет рынок недвижимости осенью

Пик спроса на рынке жилья, вызванный в 2020 году введением льготной ипотеки, вероятно, уже пройден. Последние отчеты банков показывают: ставки по ипотеке выросли, а выдача кредитов сократилась. Связано это с тем, что цены на квартиры продолжали весь год расти и сейчас находятся на историческом максимуме: на рынок уже не выходят покупатели, которых привлекало сочетание хорошей стоимости квадратного метра и дешевая ипотека. Сейчас сделки будут совершать в основном те, кто нуждается в изменении жилищных условий, считают эксперты.

Центробанк России опубликовал статистику по выдаче ипотеки за июль 2021 года, которая показала: ставки выросли, выдача ипотеки упала, темпы роста задолженности снизились, говорит глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. При этом в Екатеринбурге на первичном рынке цены продолжают расти, несмотря на то, что сейчас, по данным риелторов, – рекордное количество предложений в новостройках. Это уже привело к снижению количества сделок по сравнению с первыми месяцами 2021 года, когда еще действовали старые условия льготной ипотеки, а цены были ниже.

«Цены на первичном рынке действительно продолжают расти. Те, кого стимулировало на принятие решения о покупке квартиры сочетание «цена + недорогая ипотека» уже не выходят на рынок. Сейчас квартиры покупают те, кому нужно решить свои проблемы – расширяться, разъезжаться и так далее, – пояснил Михаил Хорьков. – Поэтому мы уже фиксируем снижение активности на первичном рынке, снижение количества сделок. Но гипотезу о том, что пик спроса на рынке недвижимости пройден, можно будет подтвердить через несколько месяцев, когда мы увидим статистику за август – октябрь».

На вторичном рынке тоже временная стагнация. Цены на квартиры в старом фонде прекратили расти впервые за последние полтора года. По данным УПН, за последнюю неделю стоимость вообще не менялась, а за месяц цена приросла на 0,8% – сейчас метр жилья на вторичке стоит 85 104 рубля. Но говорить о том, что это будет постоянной тенденцией, пока рано.

«Это пока слишком короткий период. И объем предложений в базе агентств очень мал. Если завтра продавцы активизируются, то все может поменяться», – говорит Михаил Хорьков.

Напомним, ранее банки говорили, что планируют повысить ставки по ипотеке вслед за ростом ключевой ставки ЦБ РФ. При этом кредитные организации фиксировали огромный объем выданных ипотек: покупатели старались оформить договор до вступления в силу новых условий. На фоне этого продолжало дорожать жилье. За последний год вторичка подорожала на 15%, первичка – на 19%.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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