Банки говорят об ипотечном буме и готовятся повышать ставки

В Свердловской области за первый квартал этого года сумма сделок по ипотеке оказалась в полтора раза выше, чем в прошлом году. В апреле банки зафиксировали очередной бум, и даже в мае, треть которого пришлась на каникулы, заключено очень много сделок. Одна из причин – завершение госпрограммы, льготная ипотека действует до 1 июля. А кроме того, банки не стали торопиться поднимать собственные ставки вслед за повышением ключевой. Однако начнут это делать в ближайшее время.

В «Альфа-банке» «Новому дню» рассказали, что не исключают пересмотра ставок по ипотеке. К этому моменту кредит на квартиру в новостройке можно взять по ставке в 5,7% (с господдержкой), на вторичном рынке – 8,09%. «Мы внимательно следим за конъюнктурой рынка. В настоящее время на ипотечные ставки влияет два фактора: это возможное повышение ключевой ставки и завершение господдержки. Полагаю, что длительный тренд на снижение ипотечных ставок завершен. Повышенный спрос на ипотечные продукты мы зафиксировали в апреле текущего года. Ожидаем еще большого потока заявок в связи с возможным окончанием периода действия госпрограммы», – прокомментировала управляющий «Альфа-банком» в Свердловской области Елена Разумовская. Большинство клиентов этого банка по-прежнему интересуются новостройками.

Руководитель «Абсолют банка» в Екатеринбурге Светлана Ковалева отмечает, что реальные «рабочие» ставки по стандартным программам ипотеки, конечно, выше той, что предлагает госпрограмма. В «Абсолют банке» и для новостроек, и для вторички займы начинаются от 7,84% годовых. И уже с 1 июня банк ставку повысит – на 0,25 п.п. Это будет первое повышение с осени прошлого года. «Отмечу, что на финансовую нагрузку заемщика сегодня в гораздо большей степени влияет не ставка, а стоимость квадратного метра. Год назад квадратный метр в новостройке в Свердловской области в среднем стоил 76 тысяч рублей. Сегодня он подорожал до 85,5 тысячи рублей. Вторичка тоже выросла в цене: ​ с 65,7 тысячи рублей за кв. м год назад до 80 тысяч рублей. Прежде всего из-за роста цен на недвижимость средняя сумма ипотечного кредита екатеринбургского заемщика выросла за год с 2,5 млн рублей до 3 млн рублей», – сообщила руководитель екатеринбургского филиала банка.

Причем пик интереса к льготной ипотеке здесь пришелся на май-июнь прошлого года, год назад на долю первички приходилось 70-75% сделок, с августа начался спад (тогда же застройщики начали поднимать цены на жилье). В первом квартале этого года 80-85% сделок пришлись уже на готовые квартиры. Если льготную ипотеку продлевать не будут, то, прогнозируют в банке, порядка 70% сделок будет приходиться на вторичный рынок.

Схожая картина в УБРиРе. В пресс-службе банка рассказали, что пиковый рост заявок пришелся на апрель: по сравнению с мартом количество заявок выросло на 21%, с февралем – на 58%. В целом по сравнению с первыми месяцами прошлого года интерес заемщиков к готовому жилью вырос на 78%, на новостройки – на четверть. О планах по повышению ставок банк ничего не сообщил.

Сбербанк еще в начале мая повысил ставки – на 0,4 п.п., это касалось и первичного, и вторичного рынка, но по отдельным жилищным программам ставки при выполнении ряда условий могут снижаться. Как сообщили в пресс-службе Уральского банка Сбербанка, в апреле в регионе было выдано 4 тысячи ипотечных кредитов на сумму почти 9 млрд рублей – это рекордное значение. За три недели мая выдано 2200 кредитов на 5 млрд. Треть этого месяца нерабочая, поэтому май по деловой активности сравнивают с январем – и сейчас темпы кредитования в полтора раза выше январских. Причем новостройки (а льготная ипотека распространяется только на них) в общем объеме выданной ипотеки занимают не первое место: на первичку приходится 25 % сделок, и значительных колебаний этого показателя не наблюдается.

В ВТБ заявили, что у них в апреле и мае по ряду ипотечных программ ставки снизились, раскрывать планы по росту в банке не стали. Как отметил управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов, из месяца в месяц идет рост обращений и оформляемых кредитов, причем не только по программам ипотеки с господдержкой. По сравнению с концом прошлого года кредиты на новостройки стали популярнее на 5%.

Добавим, по оценке аналитика УПН Михаила Хорькова, время первички постепенно завершается: все большим спросом начинает пользоваться вторичное жилье. Причем цены на него могут если не упасть, то хотя бы перестать расти.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 31.05.21

«Единая Россия» не нашла «подтвержденной фактуры» принуждения учителей к участию в праймериз. / «Не хотел стрелять в девочку», – Сергей Болков рассказал о вчерашнем дне (ФОТО). / Программа трансформации принесла УГМК 2,7 млрд рублей за первый квартал 2021 года. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»