За год цены на вторичное жилье в Екатеринбурге выросли на 15%, новостройки подорожали еще больше

Екатеринбург продолжает бить рекорды по ценам на недвижимость. За год цены на квартиры вторичного рынка выросли на 15%, в новостройках – на 19%. Но с июля эксперты ждут некоторого охлаждения: льготную ипотеку продлили и нет смысла торопиться с покупкой жилья.

По данным аналитического центра Уральской палаты недвижимости, сейчас цены на вторичку растут не такими большими темпами, но говорить о стагнации рано. За месяц квадратный метр стал дороже на 0,7%, с начала года – на 6%, а всего за последний год цены выросли на 15,1%. Сегодня квадратный метр на вторичном рынке стоит уже 83831 рубль. Естественно, стоимость сильно зависит от района. В центре это 113 207 рублей за метр, на окраинах (четвертый пояс) – в два раза меньше – 53 590 рублей.

Как рассказал «Новому Дню» руководитель аналитического отдела УПН Михаил Хорьков, за тот же период – с июня 2020 года – новостройки в Екатеринбурге подорожали еще больше – на 19%. Практически весь этот год рынок в тонусе держала программа льготной ипотеки. Она начала действовать в апреле 2020 года и до последнего момента была основным стимулом для покупателей делать свой выбор, и делать быстро. Ажиотажный спрос стимулировал и рост цен. Однако сейчас на рынке ждут некоторого охлаждения.

«Пока не было конкретики по программе льготной ипотеки – будет ли она продлена, и если да, то на каких условиях – многие стремились закрыть свои сделки до 1 июля. С 1 июля у льготной программы другие контуры. Более того – уже нет того «эффекта первого апреля», когда только установили низкие ставки, люди уже привыкли, – говорит Михаил Хорьков. – Сейчас мы ждем некоторого спада активности на рынке, потому что в последние месяцы сделки шли на том моменте ожидания и желании успеть взять дешевую ипотеку».

Правительство России продлило программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года на новых условиях. Со 2 июля приобрести квартиру в новостройке в рамках программы «Льготная ипотека» можно будет по ставке до 7% годовых – это на 0,5 процентного пункта выше, чем прежде. Максимальная сумма кредита для всех регионов ограничена 3 млн рублей, а первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья.

На вторичном рынке вероятнее всего тоже рано или поздно начнется «откат» и спад цен. Как ранее писал «Новый День», банки уже начали повышать ставки по кредитам, и скорее всего этот процесс продолжится, особенно если вырастет ключевая ставка. Брать ипотеку под условные 8-10% после года со ставками 6-7%, многие не будут.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 06.07.21

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