Сумма средней ипотеки в Свердловской области побила рекорды – берут даже больше, чем год назад

В Свердловской области продолжается ипотечный бум, который начался весной прошлого года с появлением дешевых кредитов. С начала 2021 года свердловчане взяли 33 500 кредитов на сумму 83 миллиарда рублей. Это на 45% по количеству и на 68% по объему больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По данным пресс-службы Уральского управления Банка России, средняя сумма выданных кредитов побила рекорды. В среднем жители области сейчас берут 2,7 миллиона рублей на 20 лет. Еще год назад средняя сумма по УрФО была 2,1 миллиона на 17,5 лет.

«Динамика [спроса на кредиты] объясняется, прежде всего, ростом доступности ипотеки: в июне 2021 года средневзвешенная ставка по ИЖК обновила исторический минимум и составила 7% годовых, – пояснили в Уральском ГУ Банка России. – При этом средняя ставка по ипотеке на новостройки составила 5,4%, а на вторичное жилье – 8,1% (по данным Единой информационной системы жилищного строительства)».

Из-за более низких ставок на новостройки треть ипотечных кредитов в Свердловской области выданы с начала 2021 года именно на строящееся жилье: в среднем жители области берут 3,4 миллиона под 5,6% на 20 лет.

Как ранее писал «Новый День», банкиры тоже заметили ипотечный бум: в первые месяцы 2021 года сумма сделок по ипотеке превысила прошлогодние показатели в полтора раза. На фоне неугасающего спроса со стороны покупателей продолжают дорожать и квадратные метры: с июня 2020 года новостройки подорожали на 19%, вторичное жилье – на 15%. Но эксперты не исключают, что в ближайшие месяцы произойдет охлаждение рынка.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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