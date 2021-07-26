За полгода в Свердловской области построили более миллиона метров жилья – в 1,6 раза больше, чем в 2020-м

В Свердловской области за первое полугодие 2021 года введено в эксплуатацию в 1,6 раза больше квартир, чем за аналогичный период 2020-го. Всего построено более 4 тысяч домов общей площадью более миллиона квадратных метров.

По данным, опубликованным сегодня Свердловскстатом, темпы строительства были выше с самого начала года. Так, с января по март было построено 562,4 тысячи квадратных метров жилья, включая индивидуальное (в прошлом году – 397 тысяч), с апреля по конец июня – 629,1 тысячи кв. м (в прошлом году – 354,4 тысячи). Всего за полгода построено 1,2 миллиона квадратных метров жилья – это в 1,6 раза больше, чем годом ранее.

Документально на учет ставились, кроме прочих, дома, которые достраивались в конце 2020 года. Поэтому всего введено в эксплуатацию 4807 жилых зданий площадью 1,487 миллиона квадратных метров.

Нежилых зданий введено 253. Например, за полгода были построены гостиницы на 369 мест, турбазы на 89 мест, школы на 1000 мест. Кроме того, возведен один бассейн, одна ледовая площадка, один физкультурно-оздоровительный комплекс и другие соцобъекты.

Напомним, на Среднем Урале продолжают расти и цены на жилье. С июня прошлого года вторичка подорожала на 15%, новостройки – на 19%.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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