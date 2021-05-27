Покупатель переориентировался на «вторичку»: что с рынком недвижимости и когда упадут цены

В Екатеринбурге пик спроса на рынке новостроек уже прошел, а вот на готовое жилье спрос только растет: хороших квартир в базе риелторов на всех покупателей не хватает. Цены продолжают бить рекорды – метр в старом фонде строит почти 83 тысячи рублей, чего никогда еще не было. Но эксперты говорят, что скоро спрос стабилизируется и цены как минимум замрут, а может, и снизятся.

По данным Уральской палаты недвижимости, средняя цена за квадратный метр вторичного жилья с начала года выросла на 4,9% и сегодня составляет почти 83 тысячи рублей, такого на рынке еще не было. Через агентства продается 5200 квартир, 940 комнат и 430 объектов в пригороде. При этом спрос на вторичку растет, сделок – огромное количество. Связано это, по словам экспертов, с тем, что в марте и апреле Центробанк повысил среднюю ставку, а вслед за этим начали расти и ставки на ипотеку в банках. Те, кто давно планировал покупать готовое жилье, активно делают это сейчас.

Основным механизмом покупки жилья по-прежнему является ипотека. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе уральского ГУ Банка России, за первый квартал 2021 года в Свердловской области было выдано 14 909 ипотечных кредитов на сумму 36,05 миллиарда рублей. Для сравнения, за тот же период год назад выдали 11 292 кредита на 24,36 миллиарда. В среднем уральцы берут 2,3 миллиона рублей на 19 лет. Статистика сайта «наш.дом.рф» говорит, что большинство выданных кредитов используются на приобретение готового жилья. Хороших квартир на вторичном рынке уже не хватает на всех желающих. Риелторы говорят о дефиците.

«Спрос по городу распределяется неравномерно. Повышенным пользуется центр, где мы видим определенный дефицит даже на вторичном рынке. Цены на готовое жилье в центральной части выросли больше, чем в ближайших микрорайонах. И есть отдаленные микрорайоны – Академический и Краснолесье, которые в том числе пользуются большой популярностью. И цены на недвижимость там тоже выросли, выросли существенно, – рассказала «Новому Дню» риелтор Анастасия Поддубная. – Среди покупателей вторичного жилья, в основном, те, кто планирует сразу заехать в готовое жилье и продает свое. Например, семьи, которые планируют расширение. Они выбирают себе квартиры получше качеством, поновее, которые были построены 5-10 лет назад. И, безусловно, те, кто не умещаются в бюджет нового жилья, но рассматривает районы, приближенные к центру».

Толкает покупателей на рынок готового жилья и тот факт, что цены на новостройки за 2020 год сильно выросли. Кроме того, не все могут ждать, пока объект будет сдан. «По сравнению с прошлым годом рост цен на новостройки составил около 20%, и не все себе могут позволить купить такое жилье. Второй момент – большинство проектов, которые начались в этом или прошлом году, будут сданы только в 2023-2024 годах, не все готовы ждать столько. Поэтому значительная часть покупателей переориентировалась на вторичный сегмент», – добавила Анастасия Поддубная.

Аналитики Уральской палаты недвижимости подтверждают эту тенденцию. По словам руководителя аналитического центра УПН Михаила Хорькова, пик ажиотажа на рынке новостроек был в 2020 году, сейчас наступает время вторички. «Рынок новостроек в этом году показывает уже сдержанные результаты. По результатам первого квартала объем продаж можно сопоставить с 2020 годом. Первичный рынок уже перешел к этапу стабилизации ценовой ситуации и рекордных объемов продаж уже нет. Пик активности в прошлом, – говорит Михаил Хорьков. – А вторичный рынок начал оживляться позже, и повышенная активность покупателей ощущается до сих пор. Можно сказать, рынок на пике. Количество сделок очень высокое. Постепенно начинает расти число объектов в базе, но пока что квартир не хватает, чтобы сбалансировать спрос и предложение, а значит – и цену».

Но ситуация, по прогнозам экспертов УПН, может поменяться в ближайшие месяцы. Во-первых, увеличится объем выставленных на продажу квартир, во-вторых, рост ставок на ипотеку постепенно охладит спрос на вторичном рынке. Это может привести к стагнации или снижению цен. По информации риелторов, ряд банков уже повысили ставки на 0,2-0,5% и при дальнейшем повышении будет отток покупателей.

Что касается первичного рынка, здесь все зависит от того, продлят ли действие льготной ипотеки в Свердловской области – потому что именно этот механизм привлек большинство покупателей в 2020 году.

«Спрос на новостройки и сейчас есть, поскольку ходит активная информация о завершении программы льготной ипотеки. Люди пытаются запрыгнуть в последний вагон, взять ипотеку по максимально низким ставкам. Достаточно много мы сейчас видим покупок студий и однокомнатных, многие используют покупку как инструмент инвестирования. По предыдущему кварталу наибольшее количество сделок было совершено со студиями и однокомнатными. Банки также подогревают интерес к ипотеке с господдержкой, стимулируя покупать в новостройках и снижая ставки по госпрограмме, – говорит риелтор Анастасия Поддубная. – Думаю, после отмены льготной ипотеки будет затишье, как это обычно бывает. Покупателям придется переустраиваться на новое понимание ситуации – не будет больше ипотеки с такой ставкой. Но пока неизвестно, будет ли отмена льготной ипотеки в нашем регионе».

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Екатерина Норсеева

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