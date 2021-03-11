Свердловская область не попала в число регионов, где продлят льготную ипотеку

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала регионы, в которых, по ее мнению, стоит продлить программу льготной ипотеки. В 24 субъектах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому рынку не повредит и дальнейшая выдача кредита на жилье под 6,5 % годовых.

«Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса. В таких регионах как антикризисную меру льготную ипотеку можно было бы продлить», – заявила Эльвира Набиуллина в интервью "Известиям". В число регионов попали Курганская, Челябинская области, Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская области.

За год пандемии, как ранее сообщал «Новый День», в Свердловской области уровень выдачи ипотеки вырос на 21 %. При этом просрочка снизилась и составляет 0,8%. В Центробанке не ждут, что население не справится с выплатами кредитов на жилье. «Мы внимательно следим за политикой кредитных организаций, в том числе с точки зрения управления рисками. Ипотеки с низким первоначальным взносом выдавалось не много, мы не видим, чтобы смягчились требования к заемщику, наоборот, в начальный период коронавируса даже усиливались требования. Но полностью исключать [рост просрочки] нельзя, учитывая, что пока не восстановилась еще тенденция к росту доходов», – комментировал ранее начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 11.03.21

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