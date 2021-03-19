Эксперт: повышение ставки ЦБ приведет к всплеску сделок на вторичном рынке жилья и росту цен

Аналитики прогнозируют, что повышение ключевой ставки Центробанка России до 4,5% может привести к росту сделок на рынке вторичного жилья. Потенциальные покупатели будут опасаться скорого роста ставок по ипотеке, которые почти всегда следуют за ставкой ЦБ, и постараются взять кредиты на текущих условиях.

Такое мнение выразил аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков в своем блоге на «Яндекс.Дзене».

«Для рынка жилья текущее повышение – сигнал к тому, что ипотека в ближайшее время дешеветь не будет. При дальнейшем повышении ключевой ставки можно ждать повышения ставок и по ипотечным кредитам. Здесь важны не столько цифры возможных изменений, а то, как это будет воспринято потенциальными заемщиками и покупателями, – считает аналитик. – На первом этапе можно ожидать роста активности со стороны тех, кто находится в процессе подготовки к сделке на вторичном рынке жилья. Опасение роста ставок по ипотеке может привести к краткосрочной активизации спроса на кредиты. Но последовательное удорожание ипотеки будет способствовать постепенному охлаждению спроса».

По мнению Михаила Хорькова, такой сценарий – постепенное повышение ставок по ипотеке – выглядит вполне реальным, поскольку Банк России ожидает возврата инфляции к 4% только в 2022 году. В первую очередь, тенденция коснется опять же вторичного рынка.

«Для рынка новостроек все сложнее. Здесь борьба за продление льготной ставки на будущее в самом разгаре. Рост ключевой ставки на этом фоне лишь повышает накал этой дискуссии и цену принятого решения», – делает вывод эксперт.

Можно предположить, что активизация спроса на вторичном рынке приведет к дальнейшему росту цен, который и без того не прекращался с середины прошлого года. По свежим данным аналитики Уральской палаты недвижимости, с начала 2021 года стоимость квадратного метра жилья выросла уже на 3,1% и составляет 81 496 рублей. Таких цен на рынке еще не было никогда. Объем предложений в базе УПН в прошлом году сокращался, а сейчас опять начал расти. Всего через агентства в Екатеринбурге продается 4770 квартир (год назад было на 44% больше).

Что касается рынка новостроек, то здесь развитие ситуации будет во многом зависеть от решения, которое примут федеральные власти по продлению программы льготной ипотеки. Ранее глава Центрбанка Эльвира Набиуллина называла регионы, в которых, по ее мнению, стоило бы оставить процент по новостройкам на уровне 6,5% годовых. Но Свердловская область в этот перечень не попала.

В 2020 году в Екатеринбурге цены на первичном рынке выросли на 11-17%, в зависимости от класса жилья. На рост, прежде всего, повлияла именно «дешевая» ипотека, объем выдачи которой бил рекорды. Сохранится ли тенденция сейчас, пока неясно, но девелоперы говорят, что и без льготных программ новостройки подорожают процентов на 10, поскольку дорожают стойматериалы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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