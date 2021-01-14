Застройщики прогнозируют рост цен на квартиры в 2021 году на 10%

Застройщики Екатеринбурга предупреждают, что рост цен на квартиры в новостройках в 2021 году может продолжиться и составить 10%: дорожают материалы и рабочая сила. При этом спрос, вероятно, станет ниже, чем в прошлом году, когда ажиотаж вызвала низкая ставка по ипотеке: возросшая цена метра нивелирует все плюсы от льготных кредитов.

Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге в 2020 году цены на жилье экономкласса выросли на 17%, на комфорт – на 11%. И девелоперы не спешат обрадовать потенциальных покупателей возможным спадом. Напротив, в этом году квартиры в новостройках могут подорожать еще на 10%.

«Строительная себестоимость квартир увеличилась на 15% в 2020 году. Одна из главных причин – двукратное увеличение стоимости металлопродукции. И в феврале будет очередное повышение цен. Второе – подорожала рабочая сила, поскольку с 2020 года стало мало иностранной, а российская всегда стоила дороже. Третье – девальвация рубля, – рассказал сегодня на круглом столе в ТАСС генеральный директор группы компаний «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер. – В следующем году мы для своей компании ожидаем спад продаж на 10%. И, думаю, рынок Екатеринбурга в целом ждет рост цен на квадратный метр в строящемся жилье на 10%».

Всего, по данным министерства строительства Свердловской области, в 2020 году было введено 2,35 миллиона квадратных метров жилья, из них почти 1 миллион – индивидуальное жилищное строительство, остальное – многоквартирные дома. Сейчас в области строится 283 объекта или 3,3 миллиона квадратных метров жилья, которое будет сдано в ближайшие годы.

«В 2020 году 81 тысяча семей в Свердловской области купили квартиру, 6 379 семей построили жилой дом, 236 семей были переселены из ветхого аварийного жилья, 475 семей зарегистрировали право собственности в жилищном кооперативе. Еще 20 тысяч улучшили жилищные условия иным способом, включая капремонт», – привел данные министр строительства Михаил Волков.

И пока нет предпосылок для снижения темпов строительства жилья. Хотя, по словам риелторов, в начале 2021 года продаж в новостройках стало меньше, чем было в начале 2020 года.

«В начале 2020 года на рынке было 24-25 тысяч квартир в новостройках в Екатеринбурге, к концу года их количество сократилось до 19 тысяч. Сейчас предложение начало расти, но в базе данных все равно на 17% меньше объектов, чем годом ранее, – рассказала президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева. – Причем в общей структуре почти половина – это компактные квартиры: 16% от всего рынка – это студии, более 30% – однокомнатные квартиры. То есть семьям с детьми все труднее найти себе многокомнатную квартиру».

По прогнозу риелторов, спрос на квартиры в 2021 году будет скромнее, чем в прошлом: высокие цены нивелируют эффект от низких ставок по ипотеке.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 14.01.21

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