За 25 лет цены на жилье в Екатеринбурге выросли в 44 раза. Чего ждать от рынка в 2021 году

В минувшем году рынок недвижимости Екатеринбурга показал результаты, которых в начале 2020-го не ожидал никто. Спрос на жилье, а вслед за ним и цены существенно выросли. Если в начале года метр жилья в новостройке экономкласса стоил в среднем 70 тысяч рублей, то сегодня – 80 тысяч. Метр на вторичке побил абсолютный рекорд 2015-го года и сегодня стоит свыше 72 700 рублей. Эксперты не прогнозируют снижения стоимости квартир и в 2021 году. Как минимум, цена будет расти на уровне инфляции.

За последние 25 лет цены на жилье в Екатеринбурге в среднем выросли в 44 раза, такие данные сегодня привела на пресс-конференции в ТАСС президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева. За это время было продано 670 тысяч квартир на вторичном рынке и 290 тысяч – на первичном. И год от года, за исключением кризисных лет, стоимость жилья в Екатеринбурге только растет.

«В начале 2020 года квадратный метр экономжилья на первичном рынке стоил в среднем 70 тысяч рублей, сейчас – 80 тысяч рублей (в комфорт-классе – 95 тысяч). На вторичном рынке цены в этом году впервые превысили 72 700 рублей и побили максимум, – рассказала на пресс-конференции Илона Соболева. – Долгие годы жили в рамках сложившихся ценовых ориентиров: в центре метр стоит дороже, на окраинах – дешевле. Но в этом году традиционные пропорции пошатнулись. В отдельных районах цены взлетели, в других – не так сильно. Экономжилье подорожало на 17%, бизнес – на 11%. Изменились пропорции. Мы можем видеть цену в 110 тысяч за квадратный метр на студию в районе проспекта Космонавтов. И в то же время – 120 тысяч стоит метр в домах на берегу Исети. Покупатели пребывают в недоумении: либо цены на студии завышены, либо цена на комфорт-класс в центре города занижена. Такие ситуации не редкость, они периодически на рынке возникают. И, как правило, в течение двух-трех лет ситуация выравнивается».

Спада цен на квартиры в Екатеринбурге в 2021 году аналитики УПН не ожидают. Поскольку цены в разных районах выросли неравномерно, скорее всего, постепенно будет повышаться стоимость метра там, где сейчас она отстает от среднерыночной. Предполагается, что цены на жилье продолжат повышаться как минимум на уровне роста инфляции.

Что касается спроса, то после ажиотажа лета-2020 интерес покупателей к недвижимости начинает угасать. В прошлые годы ноябрь традиционно был самым активным месяцем на рынке, но сейчас количество сделок, напротив, сокращается. Хотя спрос не снижается.

«Спрос на новостройки с лета остается высоким. По результатам 11 месяцев число сделок выросло на 35%. На вторичном рынке, напротив, количество сделок сократилось на 7% по сравнению с прошлым годом. Всего с начала года совершено по 28 тысяч сделок и на первичном, и на вторичном рынке. Такого соотношения никогда еще не было», – сообщила Илона Соболева.

После летнего бума на новостройки покупатели постепенно возвращаются к выбору вторички. Причин две: объем предложения на первичном рынке сократился на 13% – выбор стал ограниченным, особенно это касается 2-3-комнатных квартир. И вторая причина – следствие первой – рост цен. С начала года на первичном рынке цены на экономжилье выросли на 17%.

«Но сейчас активность на строительном рынке восстанавливается. Девелоперы обещают вывести на рынок новые проекты, надеемся, в ближайшие месяцы вопрос с вводом жилья будет решен, и это расширит выбор», – отметила президент УПН.

Илона Соболева добавила, что в начале 2021 года, скорее всего, спрос на квартиры упадет на 10%.

«Ожидаем что объем продаж будет снижаться. Первичный рынок постепенно насытится новыми проектами. Начало года будет слабым на фоне результатов 2020 года», – отметила она.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 15.12.20

В Екатеринбурге организуют мобильные пункты вакцинации от гриппа (СПИСОК). / «Пятерочку» оштрафовали из-за нарушения антиковидных норм. / Мэрия Екатеринбурга готовит правовую базу для концессии общественного транспорта. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»