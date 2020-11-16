В Екатеринбурге продолжается рост цен на квартиры: вторичка подорожала на 5%, новостройки – на 15%

В Екатеринбурге за последний месяц вновь зафиксирован рост цен на квартиры на вторичном рынке – на 1,4%, с начала года – на 5%. Новостройки стали еще дороже и, скорее всего, цены продолжат расти до конца года.

«Средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, составила 76 049 рублей. За последний месяц средняя цена выросла на 1,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 4,9%, с начала года – на 5,0%. На рынок выходят объекты с завышенными ожиданиями продавцов, при этом цена снятых объектов – чуть ниже средней рыночной (продолжают уходить наиболее дешевые объекты)», – сообщает аналитическая служба Уральской палаты недвижимости.

При этом количество выставленных на продажу квартир на вторичном рынке продолжает сокращаться – с начала года объектов стало меньше на треть, выбор у покупателей становится все более ограниченным. Сейчас в активной базе УПН 5 660 квартир и чуть более 1000 комнат.

Цены на новостройки после запуска льготной ипотеки в Екатеринбурге, как и в других городах России, выросли на 10-15%, – сообщал ранее эксперт УПН Михаил Хорьков. И пока этот процесс не останавливается, аналитик считает, что по итогам года рост составит 15-20%. Таким образом, эффект от льготной ипотеки постепенно нивелируется: итоговый ежемесячный платеж по ипотеке для покупателей за счет роста цен будет таким же, каким был бы при прежних ставках.

«Программу льготной ипотеки продлили. Фактор принятия решений «бери кредит, пока ипотека не подорожала» перестал работать. Но на покупателей продолжает давить рост цен на новостройки – «покупай, пока цены не выросли еще больше». Опыт предыдущих периодов показывает, что такие эмоциональные факторы работают краткосрочно. После всплеска активности следует спад, – пишет Михаил Хорьков в своем блоге на «Яндекс.Дзен». – Пока осенний спрос на рынке жилья остается стабильно высоким. Но вот рассчитывать на традиционный рост продаж в конце года уже не приходится. Полагаем, что пиковые показатели по итогам 2020 года во многих крупных городах были зафиксированы в летние месяцы. Сейчас, в условиях стабилизации ипотечных ставок и заметно возросших цен, следует ждать охлаждения спроса».

Напомним, ранее эксперты рынка недвижимости говорили, что никаких предпосылок для снижения цен нет ни на вторичном, ни на первичном рынке. Такая тенденция сохранится, как минимум, до середины 2021 года.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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