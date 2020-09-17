Жилье в Екатеринбурге дешеветь не будет: прогнозы на конец 2020 и начало 2021 года

Эксперты рынка недвижимости не видят предпосылок для снижения цен на квартиры в Екатеринбурге как минимум до середины следующего года. Более того – стоимость на новостройки может еще вырасти, хотя с начала года квадратный метр на первичном рынке и так подорожал на 25%. Причина – в удешевлении ипотеки и введении госпрограмм.

В начале пандемии коронавируса аналитики рынка недвижимости не исключали, что к концу 2020 года цены на квартиры в Екатеринбурге могут упасть на 10-15%. Но после снижения ставок по ипотеке и принятия ряда госпрограмм по поддержке семей в приобретении жилья прогноз сменился на прямо противоположный. Сейчас цены на квадратные метры, напротив, растут.

«Спрос на жилье вырос на 20-25%, если не ошибаюсь. Количество сделок на первичном рынке растет, на вторичном – снижается. И до конца года эта тенденция сохранится. Причиной стала льготная ипотека. Она стимулирует покупательскую способность. В первом полугодии 2021 года мы ожидаем некое плато, будет стабилизация по количеству сделок, по ставкам ипотеки, – они вряд ли продолжат снижаться», – рассказала сегодня на пресс-конференции в ТАСС президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева.

Льготная ипотека простимулировала не только покупательскую способность, но и рост цен на первичном рынке – с начала года квадратный метр в новостройке стал на 7% дороже. По словам Илоны Соболевой, это может стать для рынка ограничивающим фактором, поскольку рынку нужны стабильные обороты, а рост цены может привести к ограничению продаж. Тогда, не исключено, что покупатель развернется в сторону вторичного рынка.

Не видят никаких предпосылок для снижения цен и риэлоторы. Как отметила член правления Российской гильдии риэлторов Ирина Зырянова, ипотека всегда была драйвером продаж, и в сегодняшних условиях минимальных ставок естественно, что этот механизм работает.

«Мы все работаем в интересах клиента, и нам, конечно, хотелось бы сказать, что цены будут падать. Но предпосылки для падения должны исходить из чего-то. Сегодня таких предпосылок нет. Вторичный рынок России находится в стагнации, он не особо растет в цене. А новостройки очень востребованы. Продается вторичное жилье, берется ипотека, покупается новостройка. И не видим никаких изменений на ближайшее будущее», – отметила Ирина Зырянова.

Управляющий РОО «Екатеринбургский» банка ВТБ Алексей Долгов рассказал, что Свердловская область сегодня занимает по России пятое место по динамике объема выданной ипотеки. В этом году за полгода было получено на 20% больше кредитов, чем за тот же период 2019 года. Естественно, причина – в снижении ставок, а также в появлении госпрограмм, детской ипотеки и прочих предложений. Вырос и рынок рефинансирования: ранее взявшие ипотеку заемщики стремятся снизить ставки. При этом банкиры отрицают, что сейчас ужесточились требования к заемщикам.

«Раньше, чтобы получить ипотеку, надо было взять кучу документов и ждать полгода. Сейчас не так. Продукт становится доступнее, легче в получении. Рынок будет расти, и доля ипотеки будет увеличиваться», – отметил Алексей Долгов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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